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Osmanlı saray lezzetleri uygulama otelinde gün yüzüne çıkıyor

Edirne’de geçtiğimiz hafta açılışı gerçekleştirilen Dr. Sadık Ahmet Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli, Osmanlı saray mutfağı lezzetlerini misafirlerin beğenisine sunuyor.

Kültür Sanat 05.11.2021, 10:27
Osmanlı saray lezzetleri uygulama otelinde gün yüzüne çıkıyor

Edirne’de geçtiğimiz hafta açılışı gerçekleştirilen Dr. Sadık Ahmet Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli, Osmanlı saray mutfağı lezzetlerini misafirlerin beğenisine sunuyor.

Edirne Valisi Ekrem Canalp’in katılımıyla geçtiğimiz hafta faaliyete başlayan Dr. Sadık Ahmet Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli’nde 5 yıldızlı otelde bulunması gereken tüm imkanlar yer alıyor. Osmanlı saray mutfağının eşsiz tatlarının yapımı ve sunumunda yer alan öğrenciler, bu lezzetleri misafirlerin beğenisine sunuyor. Uygulama otelindeki öğrenciler derslerinin yanı sıra yapmış oldukları uygulamalı eğitimlerle mesleki tecrübelerini geliştirip geleceğe hazırlanıyor. Misafirlerden tam not alan 5 yıldız konforundaki uygulama oteli, Osmanlı saray mutfağı yemekleriyle de Edirne’nin tanıtımına büyük katkı sağlıyor.

Osmanlı saray mutfağı dünyaya açılıyor

Özellikle festivaller zamanı konaklama sıkıntısı yaşayan turistlere de hizmet veren otel, Osmanlı saray mutfağının dünyaya tanıtımında da büyük rol oynuyor. Unutulmaya yüz tutmuş badem çorbası, mutancana, Çerkez tavuğu, levzine, zerde, Osmanlı pilavı, reyhan şerbeti gibi saray mutfağının özel lezzetleri öğrencilerin şık sunumuyla gün yüzüne çıkıyor. Teknolojik olarakta gelişmiş olan otel, yazılımdan kimlik kartı okuyucu sistemine, güvenli internet hizmetinden otomatik kartlı giriş sistemine kadar 5 yıldızlı otellerde kullanılan birçok sistemi de içinde bulunduruyor. Uygulama oteli, 45 oda, 84 yatak ve 124 kişilik konaklama kapasitesi ile misafirlerini bekliyor.

“Öğrencilerimiz Osmanlı kültürünü yaşatmaya çalışıyor”

Dr. Sadık Ahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Rıza Korkusuz, “Geçtiğimiz haftalarda açılışını yaptığımız uygulama otelimizde yurt içi ve yurt dışından gelen misafirlerimizi ağırlamaya başladık. Burada öğrencilerimiz Edirne saray mutfağından örnekleri yaparak bu kültürü yaşatmaya çalışıyorlar. Bu lezzetleri misafirlerimize sunuyoruz. Edirne’nin tanıtımına da katkı sağlıyoruz. 45 odalı, 84 yataklı 124 kişilik kapasiteye sahip otelimiz 5 yıldızlı otel konforunda hizmet veriyor. 300 öğrencimiz

var. Burada edindikleri tecrübelerle mezun olduktan sonra sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücüne sahip oluyorlar. Hazır şekilde iş bulma olanağına erişiyorlar" dedi.

“Zerde sünnet düğünlerinde yapılırdı”

Yiyecek içecek bölümü alan şefi Ayla Haykır, “Osmanlı döneminde özellikle düğünlerde yapılan örnek uygulamalar yaptık. Tatlılardan levine ve zerde yaptık. O dönemde sünnet düğünlerinde zerde mutlaka yapılırmış. Fatih Sultan Mehmet’in sevdiği mutancana yemeğini denedik. Geleneksel ile yeniyi birleştirmeye yönelik bir projemiz de var. İnşallah öğrencilerimizle birlikte yeni şeyler ortaya çıkaracağız" diye konuştu.

“Bu otel bizi geleceğe hazırlıyor”

Öğrencilerden Eftalya Özgen, "Mutancana yemeğini yapmayı öğrendim. İçinde badem, bal, kuzu eti, incir ve kuru üzüm var. Ürün yelpazesi açısından çok geniş ve lezzetli bir yemek. Ayrıca Fatih Sultan Mehmet’in de en sevdiği yemek olarak biliniyor. Geçmişten günümüze yemekleri getirmeye çalışıyoruz. Gelen müşterilere ve öğretmenlerimize sunum yapıyoruz. Burada çalışmanın bana çok faydası oluyor. Bizi geleceğe çok güzel hazırlıyor. Mezun olduktan sonra da gastronomi alanında devam etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

“Master şef olmayı hayal ediyorum”

Osmanlı mutfağından zerde ve levzine tatlısını yaptıklarını söyleyen öğrencilerden Seçkin Tatlı, “Bu tatlılar Osmanlı döneminde özellikle düğünlerde yapılan tatlılar arasında yer alıyor. Zerde günümüzde de çok sevilerek yenmeye deva ediyor. Buradan mezun olduktan sonra master şef olmak isterim. Turizm okuyan her öğrencinin hayalidir bu. Benim de en büyük hayalim bu” dedi.

Uygulama otelinin Teknik Müdür Yardımcısı Tuncay Ardalı ise otelin teknik imkanları hakkında bilgi verdi.

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