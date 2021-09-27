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Osmanlı padişahlarına ait 6 portre İngiltere’de satışa sunulacak

İngiltere’deki müzayede evi Christie’s, 1600’lü yıllardan kalma 6 Osmanlı padişahına ait portrelere 800 bin ila 1 milyon 200 bin pound değer biçtiğini ve satışa sunulacağını duyurdu.

Kültür Sanat 27.09.2021, 22:08
Osmanlı padişahlarına ait 6 portre İngiltere’de satışa sunulacak

İngiltere’deki müzayede evi Christie’s, 1600’lü yıllardan kalma 6 Osmanlı padişahına ait portrelere 800 bin ila 1 milyon 200 bin pound değer biçtiğini ve satışa sunulacağını duyurdu.

İngiltere’de bulunan Christies adlı müzayede evi, 6 Osmanlı padişahına ait portrenin satışa sunulacağını açıkladı. 28 Ekim’den itibaren satışa açılacak olan portreler için 800 bin ila 1 milyon 200 bin pound arasında değer biçildi. Yağlıboya yöntemiyle yapılan tablolarda I. Bayezid, İsa Çelebi, I. Mehmet, I. Selim ve II. Selim’in portreleri yer alıyor.

Müzayede evinin resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, portrelerden "16. yüzyılda Osmanlı ve Avrupa arasındaki en ilgi çekici ve etkili kültürel alışverişlerden birinin görkemli bir yansıması" olarak bahsedildi. 1600’lü yıllardan kalma portreler, 1579’da Venedik’te Osmanlı Sadrazamı Sokollu Mehmed Paşa’nın isteğiyle üretilmeye başlandı. Venedik’te hazırlanan portreler daha sonra aynı yıl eylül ayında İstanbul’a gönderildi.

Portrelerin tarzları nedeniyle İtalyan ressam Paolo Veronese veya önderliğindeki ressamlar tarafından yapıldığı değerlendiriliyor. Christies’e, Veronese’nin ayrıca eski bir Venedik devlet lideri olan Barbarigo’nun (1486-1501) İstanbul’daki evinde Sokullu Mehmet Paşa ve III. Murad’ın portrelerini yapan Venedikli ressama da önderlik ettiği ifade ediliyor.

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