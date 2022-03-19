Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Canpolat’tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Ersoy’a teşekkür

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a, Osmanlı Sancağı’nın Türkiye’ye getirilmesinden dolayı teşekkür etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katkılarıyla İngiltere’deki müzayededen Türkiye’ye getirilen, 25 Mart 1893’te Katar’daki Osmanlı kalesine yardıma giden Osmanlı askerlerinin sancağı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a takdim edildi. Bu haber üzerine Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, "Aziz milletimizin şanlı ordumuza emanet ettiği kutsal bir varlık ve kahraman ordumuzun şeref timsali olan ecdat yadigarı Osmanlı Sancağımızın 129 yıl sonra Türkiye’ye getirilmesi ile Osmanlı’nın itibarı kurtarılmıştır. Osmanlı Devleti’nin ve medeniyetinin her alanda savunucusu olan, kültür ve medeniyetine sahip çıkan Cumhurbaşkanımıza ve Kültür ve Turizm Bakanımıza teşekkürlerimizi ifade etmek isterim. Kendi tarihi ve kültürüyle barışık bir ülke, geçmiş tarihine değer vererek daha zengin hale gelecektir" açıklamasında bulundu.