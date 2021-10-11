banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Flash TV'nin yönetici kardeşleri arasında hisse krizi!
Flash TV'nin yönetici kardeşleri arasında hisse krizi!
Hrant Dink’in ailesine 1 milyon tazminat!
Hrant Dink’in ailesine 1 milyon tazminat!
Cari işlemler dengesi açıklandı
Cari işlemler dengesi açıklandı
Piyasalarda son durum ne?
Piyasalarda son durum ne?

Osmanlı kenti Safranbolu’da 23 tescilli binanın restore çalışmaları başladı

UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan Karabük’ün Safranbolu ilçesindeki Asmaaltı Sokak’ta bulunan 23 tescilli yapının cephe restorasyon projesi çalışmalarına başlanıldı.

Kültür Sanat 11.10.2021, 13:01
Osmanlı kenti Safranbolu’da 23 tescilli binanın restore çalışmaları başladı

UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan Karabük’ün Safranbolu ilçesindeki Asmaaltı Sokak’ta bulunan 23 tescilli yapının cephe restorasyon projesi çalışmalarına başlanıldı.

Safranbolu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından projelendirilen ve Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 6225 sayılı kararı ile onaylanan Safranbolu Asmaaltı Sokak’taki 23 tescilli yapının cephe restorasyon projesi çalışmaları başladı.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, restorasyon projelerinin tamamlanmasının ve onay alınmasının ardından ivedilikle çalışmayı başlattıklarını belirterek,"Asmaaltı Tarihi Çarşı bölgemizin en önemli, yerli ve yabancı misafirlerimizin uğrak noktalarından bir tanesi. Burada bulunan 23 adet tescilli binamızı aslına uygun bir şekilde restore ederek, yeniden halkımızın ve dünyanın hizmetine açacağız” dedi.

Başkan Köse, çalışmaları yakından takip ettiğini ve kısa bir sürede tamamlamanın gayreti içerisinde olduklarını söyledi.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Celta de Vigo 8 7
16. Cádiz 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1