Osmanlı fetih şehidi Yaren Baba’nın türbesi yenilenecek

Osmanlı’nın 1326 yılında Yalova’yı fethettiği sırada şehit düşen Yaren Baba’nın türbesi İl Özel İdaresi tarafından yenilenecek.

Yalova İl Genel Meclisi, Çınarcık ilçesine bağlı Şenköy hudutları içerisinde, köyün en hâkim tepesinde bulunan ve halk arasında Yaren Baba olarak bilinen türbenin yenilenmesi için hareketi geçti. Çınarcık’ta bilhassa yaz aylarında çok sayıda kişinin ziyaret ettiği türbeyle alâkalı açıklama yapan İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, alanı İl Özel İdaresi imkânlarıyla günümüz şartlarına ve şehidin manevî şahsiyetine uygun olarak yenileyeceklerini ifade etti.

Soygüzel, bu meselenin İl Genel Meclisi’nde gündeme geldiğini ve türbeyle ilgili de proje hazırlandığını dile getirdi. Soygüzel, maliyet çalışmasının ardından konunun yeninden meclise getirileceğini ve çalışmanın yapılacağını söyledi.

Yalovalı araştırmacı-yazar Muhsin Sevencan, Yaren Baba’nın Osmanlı’nın fetih şehitlerinden olduğunu kaydetti. 1326 yılında Yalova bölgesine yapılan akında şehit düşen Yaren Baba’nın, orduda ilmiye sınıfından olduğunu kaydetti. Sevencan, bu manevî şahsiyetin türbesinin yenilenecek olmasından dolayı mutlu olduğunu sözlerine ekledi.