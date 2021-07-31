Osmanlı diyarı Safranbolu’da hafta sonu bereketi

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan ve "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük’ün Safranbolu ilçesinde hafta sonu bereketi yaşanırken, yabancı turistler de esnafın yüzünü güldürmeye başladı.

Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme ve köprülerin yanı sıra geleneksel konakların bulunduğu tarihi kente gelen yerli ve yabancı turistler güzel vakit geçirmek üzere hafta sonu tatillerini Safranbolu’da geçirmeyi tercih etti. Tarihi kentte Kurban Bayramı ile birlikte başlayan yoğunluk esnafa umut olurken, yerli turist olarak gurbetçilerin yoğunluğu görülüyor. Gün geçtikçe yabancı turistlerde de artışın görüldüğü Safranbolu, Arap turistlerinin de dikkatini çekmeye başladı. Esnaflardan İsmail Yılmaz, tarihi ilçede hafta sonu yoğunluğunun özellikle bayramdan sonra artığını, hafta içi de kalabalık olduğunu söyledi. Pandemi dolayısıyla gurbetçilerin geçen yıl gelemediğini hatırlatan Yılmaz, “Bu yıl oldukça onların kalabalığını görüyoruz. Bu arada Arap turistlerde var” dedi. Yılmaz, “Pandemi sonrasında uzak doğulu turistlerin kıymetini anlamış olduk. Mumla arıyoruz şuanda. İnşallah sonbahara kadar devam ederse kışın açığını kapatırız gibime geliyor” ifadelerini kullandı.

“Aşılamadan sonra Safranbolu’muz bir yoğunluğa kavuştu”

Nurhayat Yüksel ise aşılamanın ardından Safranbolu’nun yoğunluğa kavuştuğunu belirterek şunları söyledi: “Buralar sessiz, sakin bir yerdi. Hayvanlardan başka kimse yoktu. Aşılamadan sonra Safranbolu’muz bir yoğunluğa kavuştu. Gurbetçi misafirlerimiz de var. Bayramı anlatamam, görmeniz lazımdı. Çok güzel bir kalabalık vardı. Esnaf biraz nefes aldı. Yine devam ediyor yoğunluğumuz. Tek bir eksiğimiz var. Maske eksikliğimiz var. İnsanlarda biraz duyarlı olup maskeleri ile gezebilse daha da iyi olacak. Bundan sonra da inşallah böyle bir kalabalık bekliyoruz. Bakıyoruz Araplar geliyor, Ruslar, Avustralyalılar geliyor. Özellikle bu hafta çok yoğunluktu. Onları görünce biz daha çok sevindik. En azından para harcıyorlar. Safranbolu’ya biraz daha döviz bırakabilirler diye düşünüyoruz. İnşallah böyle devam eder.”