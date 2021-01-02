banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Milli Atlet Süreyya Ayhan Kop'a 'tapu' şoku
Milli Atlet Süreyya Ayhan Kop'a 'tapu' şoku
Zülfü Livaneli'den şaşırtan paylaşım
Zülfü Livaneli'den şaşırtan paylaşım
Süleyman Soylu'dan Meral Akşener'e tepki
Süleyman Soylu'dan Meral Akşener'e tepki
Korona önlemleri nedeniyle grip vakaları azaldı
Korona önlemleri nedeniyle grip vakaları azaldı

OSMANLI'DA MEMUR MAAŞLARI NE KADARDI?

Tanzimatı hayriyeden evvel gerek İstanbul’da, gerek eyaletlerde bulunan bilumum Devlet memurlarının maaşı yoktu. Bunlara tahsis edilen timar ve zeametlerin hasılâtile ve avait ile geçinirlerdi.

Kültür Sanat 02.01.2021, 11:20 02.01.2021, 12:37
2524
OSMANLI'DA MEMUR MAAŞLARI NE KADARDI?

Her eyaletin zaman, zaman hattâ valiler tebeddül ettikçe değişen vergileri olduğu gibi hâzinenin hasıl olan ihtiyacına ve harpler zuhurunda yeniden türlü türlü isimlerle vergiler tarholunur, bunlardan memurlara aidat verilir ve bazan maktu hâzineye para vermek üzere valilere ihale edilen eyaletler bulunurdu. Vali dilediği kadar para toplar, bir kısmını maktu aidatına mahsuben hâzineye, diğer bir kısmını da hediye namile Padişah ve sarayından başlıyarak ricali devlete gönderir, kalanını da kendi hesabına saklardı. Bunlardan bazıları sonra müsadereye uğrayıp bütün servetini ve ekseriyada başını verirdi.

Maktu aidatla vaktile Şam eyaleti Azimzadelere ihale olunduğu tarihlerde görülür.

En mühim maaş ve masraf Yeniçeri askerinin ulûfesi idi. Her üç ayda bir kere verilen bu maaşın tedariki pek mühim idi. Bazan sadrazam ve defterdar tepdil olunur, ekseriya para tedarik edemiyenler sürgüne gönderdi, yahut da askerin isyanı üzerine başları kesilirdi. İşte o vakitler iç hâzineden yani Padişahın hususî hâzinesinden para çıkarılarak bu maaşlar güçlükle verilebilirdi.

Bunların takibatı Rumeli kıt’asındaki koyunlardan resim mukabilinde aynen alınan hayvanlardan, bağlardan, Mısır eyaletinden aynen vergi mukabilinde getirilen pirinçlerden ve muhtelif mahallerden alman zahirelerden verilirdi.

Ulûfeye nakden tahsis olunan varidat şunlardı: Hap ve tüccar ve mukatıaların hasılatı, beytilmal rüsumu, timar ve zeamet eshabı tebeddül ettikçe yenisinden alınan avait, müskirat resmi, cizye ile ecnebi hükümetlerden alınan maktu vergiler, Buğdan, Hersek beylerinin ve Bosna defterdarının ( kul mevacibine ) taahhüt ettikleri mebaliğden hasıl olurdu.

Babıâlideki beylikçilik kalemi, ki fermanları yazan kalemdir, Akdeniz Karadeniz boğazlarından geçecek ecnebi gemilerine sefaretlerinin müracaatı üzerine verdiği müruriye ruhsatnamelerinden ve sair fermanlardan aldıkları harçlarla memurlarının maaşları verilirdi.

Her hicri sene muharreminde bütün memuriyetler tepdil olunur, ya eski memur yerlerinde bırakılır, yahutta yenileri tayin ediliyordu. Her iki surette de bunlar aidat verirler, bu paralarda saraya, sadrazama takdim olunurdu. Halkın muhtelif nam ve suretlerle verdikleri para Devlet hâzinesinde toplanmadığı için mikdarı belli olmadığı gibi memurların aldıkları maaşlar da belli değildi. Bazılarına nümaluca mansıp tevcih olunur, basıları da aldıkları para ile idare olamazlardı.

Tarhuncı Ahmet paşanın 1604 tarihinde tanzim ve Avcı dördüncü Mehmete verdiği ve biçarenin hazine işini ıslâh etmek için uğraştığı lâyihada devletin yalnız denize ait bazı vergilerde masarifatını havi olmasile, umum devletin gelir ve giderini göstermiştir. Ahmet paşa bu mesaisinin mükâfatı olarak menfaatları bozulan bir takım adamların tezvirde başını vermiştir.

Sadırazam Melek Ahmet paşa da dördüncü Mehmet zamanında kendisine memurlar tarafından tayin olundukça verdikleri avaidi tamamen kaldırmıya cesaret edemiyerek hâzineye teslim ettirdiği keza lik tarih kitaplarımızda yazılıdır.

26 Şaban 1255 tarihinde Sadırazam Mustafa Reşit paşanın mesaisi neticesinde Abdülmecide kabul ettirerek Gülhane meydanında ilân ettiği fermanda devletin umum varidatı devlet namına cibayet olunarak hâzinede teraküm edecek ve memurlara da tayin olunan maaşlar kezalik hâzineden verilecek olduğu yazılı idi.

Böylece varidatın toplanmasına ve me sarifinden bir yerden tesviyesine başlandı. Bir çok mesaî sarfolarak bazı vergiler tadil edilerek 1296 tarihine kadar maaşat bu tarzda gitti.

Şahıslar için memuriyetler ihdas ve taraftarları olanların maaşlarına muhtelif mikdarlarda zamlar yapılarak memurlar arasında derece farkları kurulduğu gibi parasızlıktan bir çok yerlerde maaşlar da verilemedi.

Sadırazam Mahmut Nedim paşa, maaşatta bütçe açığı kapanmak üzere yüzde on tenzilât yaptığı gibi muhtelif tarihlerde de böyle bir takım muvakkat tetbirler ittihaz olundu.

1296 da Sadrazam Şapur Çelebi namile anılan Küçük Sait paşa bir kararname çıkararak, Sadırazamdan itibaren bütün ma aşatı tensik ve tertip etti. Fakat öteden beri fazla para almıya alışmış, yahut sarayda birisine mensup olanlar bu karardan hoşnut olmadıklarından yavaş, yavaş muhtelif iradelerle maaşlara zam vaki olduğu gibi yeni memuriyetlerde ihdas olundu ve hattâ sonrada Sadrazam Şadur Çelebinin maaşına zam yapılarak bin liraya çıkarıldı. Şurayı devlette ve bazı devairdeki meclislerde on beş lira maaşla azalar olduğu gibi ya Sadrazamın yahut Şeyhülislâm ve vükelânın veyahut da bendegândan birisinin oğulları ve damatları ile Arap şeyhleri ve şeriflerden 100 ve 200 lira maaşlı azalar da vardı.

Asıl iş gören ve hergün devam eden kimsesiz memurların birkaç yüz kuruş maaşlarına onar veya ellişer kuruş zamoluna bildiği gibi 15  18 yaşlarında çocuklar da yirmi, elli kuruş maaşla buralarda çalışıyorlardı.

Vilâyat memurları zamlardan tamamile mahrum idiler. Valilerin şahıslarına göre maaş verilir, diğer memurlar sınıflarını değiştirmedikçe maaşları artmazdı. Esasen bütçe açıktı. Istanbulda birçok dairelerin maaşları ancak senede dört defa yani Padişahın tahta çıktığı, doğduğu ve bir de ramazan ve kurban bayramlarında umumen verilirdi. Adliye, nafia, rüsumat gibi daireler hasılatlarından maaşlarını tamamen ve muntazaman alırlardı.

Maliye nezaretinin bulunduğu şimdiki niversite müştemilâtından Askerî Tıp lebesi yurdunun altında ve karşısında üteaddit sarrafların dükkânları vardı. Bu aaş işlerini onlar yaparlardı. İçlerinde Dk zengin olanlar vardır. Polislerin maaşı 100) kuruştu. Tekaüt tevkifatı çıktıktan 3nra (285) kuruş ellerine geçerdi. Bunlar ir maaşlarını yirmi kuruşa satarlardı.

Eski zaptiyenin yakınlarında ve Divan olunda bir İranlı tütüncü bu maaşları atın alır, haftası içinde Zaptiye nezaretindeki adamları delâletile tamamen tahsil ederdi. Zavallı polisler, senede dört maaş ile birer mecidiyeye sattıkları sekiz maaşlarile geçinirlerdi.

Vilâyatın bir çoklarında vergiler maa şatı tesviyeye kâfi olduğundan oralarda katiyen maaş tedahülde kalmazdı.

Ancak Rumeli vilâyetlerinin, Kosva, Manastır, Edirne gibi yerlerinde pek çok asker olup oraların varidatı kifayet etmediğinden maâşat tedahülde kalırdı. Hattâ bir aralık zabitana maaşları mukabilinde buğday ve arpayı aynen vermişler ve emirber neferile bunları çuvallar içerisinde çarşı ve pazarlarda sattırmışlardı.

Bazı mahallerde maliye memurları ile para yüzünden mücadeleler çıkardı. Edirne vilâyeti dahilinde Koşikavak namı diğeri Sultanyeri * şimdi Bulgaristandadır  kazasında mahallî varidatı olmadığından maaşlarını aylardanberi alamıyan redif taburları zabitanı telgraf makinesi başında ikinci ordu müşiri Arif paşayı bir hayli sıkmış ve nihayet Edirneden para gönderilmek suretile maaşları verilebilmişti. Maaş almak için binlerce adamlar, mâliyede nazırın müsteşarın, muhasebecinin odasında ve kapısında günlerce nöbet bekledikleri görülürdü.

Bir vakitler Haşmet efendi namında bir muhasebeci Eytam ve Eramilin hücumundan bizar kalarak odasına getirttiği bir sandığın içine girerek evine giderken kadınlar sandıkta olduğunu hissetmelerile hamalın arkasından indirtip zavallı adamı şemsiye saplarile dövdükleri söylenir.

1908 senesinde meşrutiyet ilân olduğu vakit maaşat bu vaziyatte idi ve bir çok memurların alacakları vardı.

Devairi devlet, mahdumlar, damatlar, mensuplar, hafiyeler, Arap şeyhleri, Mekke şerifleri, fazla memurlar ile hadden fazla dolu idi. Bunlar için Şurayıdevlette, maliye meclisinde, maarif meclisinde, maarifte kitap muayenesi komisyonunda, rüsumat meclisinde, rüsumat müfettişleri heyetinde, Şehremaneti meclisinde birçok yerler ihdas edilmişti. Bu azalar dairelere geldikleri vakit oturacak iskemle ve yer bulamıyarak oda kapısı perdesini kaldırıp bakar ve içerdekilere bir selâm verip çıkar giderler, yalnız maaş çıktığı vakit gelip alacaklarını alırlardı.

Ecnebi memleketlerinde bulunan sefirlerde maaşlarını muntazaman alamadıklarından pek çok şikâyet etmişler, nihayet rüsumat hasılâtından Osmanlı bankasına her ay para verilerek o vasıta ile maaşları yoluna konmuştu.

Devairdeki fuzuli memurların çokluğu Meclisimebusanda ve 1908 senesinde na zarıdikkati celbederek bir müzakere esnasında azalar, hükümetin yaptığı muvakkat tensikattan bahisle Padişah ve vükelâ damatları, mahdumları ve saire hakkında beyanatta bulunduklarından o vakit Şurayı devlet reisi olan merhum Haşan Fehmi paşa cevabında (ondan da var, bundan da var) demişti, ki bunu ve Evkaf nazırı Şemseddin beyin  bir aralık Trablusgarp Naip Sultanı olup vefat eden esbak Tahran sefiri  meclisdeki arapça duasını telmihen muharrir Saffet Nezihi merhum (İzah ve İstizah) namında bir komedi yazmış ve neşretmiştir.

Hükümet 1908 senesinde muvakkat bir tensikat yaptı. Vükelânın msaşını valilerin maaşlarını arttırdı, açığa çıkardığı memurlara on liraya kadar maaşlarını tamam ve üst tarafından tenzilât yaptı.

Sadrazam bin lira alırken dört yüz, Şeyhislâm yedi yüz lira alırken, üç yüz lira maaş(100) lirada arpalık verildi. Vükelâ maaşları 500 ve 400 den 250 liraya tenzil olundu.

Asıl umumî memurin tensikatı ve kadrolar 1325 yani 1909 senesinde tatbik edildi. 17 Haziran 1325 tarihli tensikat kanunu memurlar hakkında tatbik olunarak bir çokları açığa çıkarıldı, ikramiye verildi yahut tekaüde sevkedildi, fenalığı olanlar bütün bütün boşta kaldı. Bütçeye merbut kadrolara göre memurlar tayin edildi. Sadırazam Hüseyin Hilmi paşa bu kadroları bizzat tetkik ve tenzil ettiriyordu. Okadar acele yapıldı, ki ertesi sene bütçelerinden itibaren bu kadrolar tepdil, memuriyetler ihdas, maaşlara zamlar yapılmıya başladı. Tensikattan birçok şikâyet edenler oldu, Sadrazam Hakkı paşa ( adil ve ihsan ) poltikası tutacağını ilk memuriyetinde söylemişti. Tensik görmüş olanlar yeniden tetkik olundu. Bunlara daha birçok paralar verildi.

Askerin maaşları da, rütbe ve vazifeleri kanunlar ile yeniden tanzim ve tensik edildiler.

Bütün Padişahlar, ezcümle Abdülmecit hâzinenin lâyüsel bir sarıfı olduğundan istediği kadar para alır, hanedanına istediği kadar maaş tahsis ederlerdi.

Padişahın ve oğullarının defterlerinin, ölmüş padişah karılarının maaşları için de kanunlar yapıldı. Padişaha ayda ( 24000 ) lira ve senede başkaca (5000) lira tahsisat verildi.

Diğerlerin maaşları da muhtelif mikdar larda tayin edildi. Sonraları şahıslara göre bu kanunda da tebeddülat yapıldı.

Harbiumuminin zuhurunda evrakmakdi ye çıktığı vakit pahalılık çoğalmıştı. Padişaha ayrıca ( 20,000 ) lira aylık tahsisat verildi.

Vahideddin tahta çıktığı vakit o da istedi vermediler, fakat Tevfik paşa kabinesinde 22 kânunuevvel 1335 tarihinde memurların pahalılık zamları için yapılan kanunda iade ederek kendisine maaşının iki misli ve hanedanına da % 75 zam yapılmasını istediği böyle bir kanun yapılınca ötekini de tastik eyledi.

Meşrutiyet devrinde maaşat pek muntazam verildi. Yalnız Balkan harbi sırasında maaşat bir müddet nısıf olarak tesviye olundu, 1914 senesi istikraz aktedildiği vakit almıyanların diğer nısıfları da verildi.

Cümhuriyet hükümeti memurin maaşa tını (Barem) kanunile tanzim ve memurların derecelerini, terfilerini tespit etti. Muntazam kadrolar tanzim eyledi. Maaşat Türkiyenin her yerinde işlemeden ayın birinci günü tamamen verilmektedir.

Tekaütlerle Eytam ve Eramilin maaşatı da işlemeden üçer aylığı muntazaman tesviye olunmaktadır.

Senelerdenberi sürüncemede kalan memurların maaşları her şeyde olduğu gibi Cümhuriyet hükümeti zamanında tam bir istikrar bulmuştur. (Raşit Gökdemir)

Yorumlar (0)
banner429
15°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 14 29
2. Beşiktaş 14 28
3. Alanyaspor 15 27
4. Gaziantep FK 14 27
5. Fenerbahçe 14 26
6. Hatayspor 14 24
7. Karagümrük 14 21
8. Malatyaspor 14 20
9. Trabzonspor 15 20
10. Konyaspor 14 19
11. Göztepe 15 19
12. Rizespor 14 19
13. Kasımpaşa 15 19
14. Sivasspor 14 17
15. Antalyaspor 15 17
16. Başakşehir 14 16
17. Gençlerbirliği 14 15
18. Ankaragücü 14 12
19. Denizlispor 14 12
20. Erzurumspor 15 12
21. Kayserispor 14 10
Takımlar O P
1. Altay 16 32
2. Giresunspor 16 32
3. Samsunspor 16 30
4. Tuzlaspor 16 30
5. İstanbulspor 15 28
6. Adana Demirspor 16 28
7. Ankara Keçiörengücü 16 28
8. Altınordu 16 27
9. Bursaspor 16 24
10. Bandırmaspor 16 21
11. Menemen Belediyespor 16 19
12. Ümraniye 16 17
13. Boluspor 16 16
14. Balıkesirspor 15 15
15. Akhisar Bld.Spor 15 13
16. Adanaspor 14 12
17. Ankaraspor 15 9
18. Eskişehirspor 16 3
Takımlar O P
1. Liverpool 16 33
2. M. United 16 33
3. Leicester City 16 29
4. Everton 16 29
5. Chelsea 16 26
6. Aston Villa 15 26
7. Tottenham 15 26
8. Man City 14 26
9. Southampton 16 26
10. West Ham 17 26
11. Leeds United 16 23
12. Wolverhampton 16 21
13. Arsenal 16 20
14. Newcastle 15 19
15. Crystal Palace 16 19
16. Burnley 15 16
17. Brighton 16 13
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 16 8
20. Sheffield United 16 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 14 35
2. Real Madrid 16 33
3. Real Sociedad 17 29
4. Sevilla 14 26
5. Villarreal 16 26
6. Barcelona 15 25
7. Granada 15 24
8. Celta de Vigo 16 23
9. Cádiz 16 19
10. Real Betis 16 19
11. Levante 15 18
12. Athletic Bilbao 16 18
13. Deportivo Alaves 16 18
14. Getafe 15 17
15. Elche 14 16
16. Eibar 16 16
17. Valencia 16 15
18. Real Valladolid 16 15
19. Osasuna 15 13
20. Huesca 16 12