Osmangazi’de Sarıkamış şehitleri unutulmadı

Osmangazi Belediyesi, binlerce askerin şehit düştüğü Sarıkamış harekâtının 107’nci yılında anlamlı bir faaliyete imza attı.

Ördekli Kültür Merkezinde ‘Kara Yazılan Destan’ adıyla düzenlenen söyleşiye Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Yunus Şahin’in yanı sıra Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Demir, AK Parti İl Başkan Yardımcısı İrfan Akkaya, belediye meclis üyeleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. İstiklâl Marşı’nın okunması ile başlayan programın açılış konuşmasını yapan Başkan Yardımcısı Yunus Şahin, “Bundan tam 107 yıl önce gerçekleşen Sarıkamış harekâtı, 90 bin askerimizin donarak şehit olduğu, yüreklerimizi kavuran, tarihimizin en acı felâketlerinden biridir. Canlarını Türk milletinin bekası için hiçe sayan şehitlerimizi rahmetle anıyorum” dedi.

Başkan Vekili Murat Demir ise, “Allahüekber dağlarında Kars’ı Ruslardan geri almak için harekâta katılan askerlerimiz, -40 dereceye rağmen bizler için mücadele etti. Maalesef soğuğa dayanamayan askerlerimiz ölüme yürüdü. Onların hakkı asla ödenemez. Şehitlerimizi unutmadık, unutmayacağız. Bu vesileyle, böylesine önemli bir programa imza atan Osmangazi Belediyesi’ni yürekten kutluyorum” diye konuştu.

“Bedeli ağır ödenmiş bir vatanda yaşıyoruz”

Konuşmaların ardından Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hacer Karabağ, Sarıkamış harekâtı hakkında bilgiler verdi. Birinci Dünya Savaşı sırasında Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlatılan ve çok sayıda askerin şehit düştüğü Sarıkamış harekâtının, manevî bakımdan yüreklerde bir yara olduğunu belirten Prof. Dr. Karabağ, “Bizler, tarihin ortanca çocukları olarak kriz, savaş ya da buhran görmedik. Fakat, tarihimiz bizim görmediğimiz acıları âdetâ içimizde hissettiriyor. Sarıkamış harekatı bunun en güzel örneklerinden biri. Bedeli ağır ödenmiş bir vatanda yaşıyoruz. Lütfen, millet olarak bunların şuurunda olalım. Mehmet Akif Ersoy’un da dediği gibi; şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda” dedi.

Söyleşi sonunda Osmangazi Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Gülşah Cebelli Öncel, Doç. Dr. Hacer Karabağ’a hediye takdim etti.