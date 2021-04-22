Osmangazi’de Ramazan Sohbetleri” programına konuk olan Bursa İl Müftüsü İzani Turan, 11 ayın sultanı Ramazan’ın hayatımıza önemli değerler kattığını söyledi.

Osmangazi Belediyesi’nin Ramazan ayı münasebetiyle düzenlediği “Osmangazi’de Ramazan Sohbetleri” programının konuğu Bursa İl Müftüsü İzani Turan oldu. Ramazan ayının milli birlik ve beraberliği pekiştirdiğini belirten Turan, “Ramazan, manevi iklimin en yoğun yaşandığı aydır. Diğer aylarda bulunmayan birçok yüceliğe sahiptir. Ramazan’ın özü, Kur’an-ı Kerim ile tanışmak ve buluşmaktır. Ramazan-ı Şerifin her anı değerlendirilmelidir. Oruç sadece aç kalmak değildir. Allah, nefsimizi terbiye etmek için Ramazan’ı bizlere bahşetmiştir. Bu önemli ayda soframızı ve güler yüzümüzü paylaşmalıyız. Dostluk, kardeşlik, komşuluk bağlarını daha da güçlendirmeliyiz” dedi.

“Kul hakkına girmeyelim”

Pandemi döneminin insanoğlu için bir imtihan olduğunu ifade eden İzani Turan, “Sağlık çalışanlarımız, gece gündüz demeden bizler için mücadele ediyor. Bizler de, onların biraz olsun yükünü hafifletmek için tedbiri elden bırakmayalım. Kurallara uyalım. Kul hakkına girmekten kaçınalım. İnşallah, en yakın zamanda el birliğiyle bu musibetten kurtulacağız. Ramazan-ı Şerif, tüm İslam alemi için hayırlara vesile olsun” diye konuştu.