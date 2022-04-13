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Osman Yüksel Serdengeçti’nin restorasyon yapılan tarihi evinde gizli bölme ortaya çıktı

Siyasetçi, şair, yazar ve gazeteci Osman Yüksel Serdengeçti’nin Antalya’nın Akseki ilçesinde doğup büyüdüğü tarihin evin restorasyonu sırasında gizli bir bölmede el yazması okul notları, defterler, Kur’an-ı Kerim ve ’Akseki Müftülüğü’ mührü ortaya çıktı. Çıkan eserlerin restorasyon tamamlandığında kütüphane ve müze olarak hizmet verecek yapıda özel bir bölümde sergileneceği belirtildi.

Kültür Sanat 13.04.2022, 15:32 13.04.2022, 16:13
Osman Yüksel Serdengeçti’nin restorasyon yapılan tarihi evinde gizli bölme ortaya çıktı

Akseki ilçesinde 1917 yılında doğup büyüyen siyasetçi, şair, yazar ve gazeteci Osman Yüksel Serdengeçti’nin hayatını geçirdiği evde 2 yıldır restorasyon çalışması yürütülüyor. Antalya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca 2 milyon TL’ye tamamlanacak olan yapı, orijinal mimarisine uygun olarak hayat buluyor. Restorasyon devam ederken görevliler, çatı ile ahşap dolap arasındaki sıva altına gizlenen ahşap bir kutu ortaya çıkardı. Kutuda deri kaplı Kur’an-ı Kerim, el yazması not ve belgeler, mühür, üye olduğu siyasi partinin kimlik kartları bulundu. Bu mührün Serdengeçti’nin babası veya dedesine ait olduğu değerlendiriliyor. Belgeler, gerekli incelemenin ardından Akseki Belediyesi’nde muhafaza altına alındı. Bu belgelerin daha sonra Serdengeçti’nin diğer eşyalardan da derleme yapılarak kütüphane ve müze olarak kullanılacak olan yapıda özel bir bölümde sergileneceği belirtildi.

"Antalya’ya mal olmuş bir isim"

Antalya Valiliği Kültür Varlıkları Birim Müdürü Cemil Karabayram, tarihin kendi başına gizli bir hazine olduğunu belirterek, bunlara çok özel değerlerle sahip çıkılması gerektiğinin altını çizdi. Akseki ilçesindeki Serdengeçti Konağı’nın 2020 yılından beri proje uygulama çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Karabayram, “Valimiz Ersin Yazıcı hem bölgeye hem de yapıya çok değer veriyor. O bölgedeki tescilli tüm kültür varlıkları bir bir yapa kaldırılıyor. Osman Yüksel Serden Geçti, edebiyatçı, şair, siyasetçi ve bir çok alanda Antalya’ya mal olmuş bir isim. Bu değerli isimle güzel yapının hayat bulması bizim için çok önemli” dedi.

"Gizli bir bölmede ortaya çıktı"

Restorasyon çalışmaları devam ederken sıva raspası sonucu kuzey bölümde duvar nişi yanında bir çekmece çıktığını hatırlatan Karabayram, “Bunun içinden de Osman Yüksel Serdengeçti’nin şahsına ait el yazması üniversite yıllarında yazdığı yazılar, el yazması Kuran’ı Kerim bulundu. O döneme ait şahsi eşyaları bir de Akseki Müftülüğü’ne ait mühür bulundu. Bir konağı bir yapıyı restore etmek mutlak iyi bir şey, ama önemli olan yaşadığı dönemle canlandırabilmektir. Kim olursa olsun tarih bize bir emanettir. Biz ise bu emaneti içindeki değerli şahsiyetle yaşatmayı kendimize görev kabul ediyoruz. O çalışma sonucunda çıkan belgeler belediyede muhafaza ediliyor. Restorasyon çalışması bittikten sonra özel bölümde aileden bulacağımız başka eşyalar ve bu çıkan eşyaları özel bir konseptle sergileyeceğiz” diye konuştu.

"Bu yıl sonuna bitecek"

Restorasyonun hızlı bir çalışma olmadığına değinen Cemil Karabayram, “Belirli dilimlerde belli verileri korumak için belirli zamanlar lazım. Halen çalışmalar devam ediyor. 2022’nin sonuna doğru çalışmayı bitirmeyi hedefliyoruz. Burası müze ve kütüphane olarak hizmet verecek” dedi.

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