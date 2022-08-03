Osman Gazi’ye müjdeli haberi veren Kumral Abdal’ın türbesi ziyaretçilerini bekliyor

Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin kayınpederi, devletin manevi kurucusu Şeyh Edebali hazretlerinin müridi olan Kumral Abdal’ın türbesi ziyaretçilerini bekliyor

Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda ve Müslümanlığın yayılmasında büyük rol üstlenmiş önemli isimlerden biri olan Kumral Abdal’ın Bilecik’in Bozüyük ilçesinde bulunan türbesi çeşitli zamanlarda restorasyon yapılarak ayakta kalmaya devam ediyor. Osman Gazi’nin başına devlet kuşu konacağını öğrenince, bu müjdeyi ona bildiren Kumral Abdal’a kendi kılıcını ve maşrapasını verdiği bilgisi bulunuyor.

"Osman Bey, Kumral Abdal’a rüyasını yorumladığı için Bozüyük’te Kovalıca, Karaağaç ve İçköy olarak bilinen köyleri ve mevkileri vakıf olarak hediye etmiştir"

Kumral Abdal’ın devletin kuruluşunda önemli rol oynamış tarihi bir şahsiyet olduğunu belirten Araştırmacı Tarihçi Mehmet Can Çetin, Osman Gazi’nin yanında savaşlara katılarak kâfirler ile mücadele ettiğini söyledi. Çetin, yaptığı açıklamada, “Osmanlı kuruluş menkıbelerinde ve Osmanlı arşivlerinde ismine sıkça rastladığımız Kumral Abdal, Devletin kuruluşunda önemli rol oynamış tarihi bir şahsiyettir. Devletin kuruluş sürecinde Şeyh Edebali’nin müridi olmakla beraber aynı zamanda Osmangazi’nin yanında savaşlara katılmış, kâfirler ile mücadele etmiştir. Osmanlı kuruluş menkıbelerinde Kumral Abdal ile alakalı yazılanları incelediğimizde özellikle Kumral Abdal’ın Bozüyük’te Höyük Tepe Mahallesi’nde Osmangazi’nin meşhur rüyasını yorumladığını görmekteyiz. Diğer yandan Osman Bey, Kumral Abdal’a rüyasını yorumladığı için Bozüyük’te Kovalıca, Karaağaç ve İçköy olarak bilinen köyleri ve mevkileri vakıf olarak hediye etmiştir. Bu bakımdan bölge kuruluş devri hatıraları içermektedir. 2017-2019 yılları arasında Kumral Abdal Türbesi restore ettirilmiştir. Türbenin restoresi esnasında Roma döneminden ve Osmanlı döneminden kalma birçok tarihi eser mezar taşı gün ışığına çıkmıştır. Ortaya çıkarılan bu mezar taşı ve tarihi yapılar türbenin bahçesinde sergilenmektedir” dedi.

Öte yandan Kumral Abdal Türbesi içerisinde 6 tane daha dervişlerin yer aldığı sandukalar bulunmaktadır.