Oscar’lı yapımlar martta Tivibu’da

Dijital televizyon platformu Tivibu, mart ayında Kadınlar Günü’ne özel, güçlü kadın kahramanların yer aldığı dolu içerikleri izleyicisiyle buluşturuyor. İzleyiciler, 8 Mart tarihinden itibaren filmlere ‘Kadın İsterse’ klasöründen ulaşabiliyor.

Türk Telekom’un dijital televizyon platformu Tivibu, mart ayı boyunca Kadınlar Günü’ne özel, kadın başrollerin bulunduğu birbirinden farklı içeriği seyircisiyle buluşturuyor. Tivibu Vitrin’e eklenen ‘Kadın İsterse’ klasöründeki komedi, dram, aksiyon, macera türündeki birçok film, 8 Mart’tan itibaren dijital televizyon platformu abonelerinin beğenisine sunuluyor.

‘Kadın İsterse’ klasöründe Kadınlar Günü’ne özel filmler

Avustralyalı yazar Rosalie Ham’in aynı isimle çıkardığı gotik romanından uyarlanan, 1950’lerde kasabasına geri dönen bir kadını ve bu kadının yaşadığı zorlukları anlatan ‘Düşlerin Terzisi’, DC Comics başyapıtlarından aksiyon-macera türündeki ‘Wonder Woman’ ve ‘Wonder Woman 1984’, kült filmler arasında bulunan bir yol hikayesi ‘Thelma & Louise’, yerli komedi filmlerinden, başrollerinde Meltem Cumbul, Filiz Ahmet, Özge Ulusoy ve Esra Dermancıoğlu’nun bulunduğu ‘Kadın İşi: Banka Soygunu’ filmleri dijital televizyon platformu, ‘Kadın İsterse’ klasöründe ilgiyle karşılanacak yapımlar arasında bulunuyor.

‘Oscar’lı Filmler’ klasörü 15 Mart’ta izleyicilerle buluşuyor

Dijital televizyon platformu, 28 Mart’ta düzenlenecek Oscar Ödül Töreni öncesinde abonelerine özel birbirinden farklı içeriği ‘Tivibu Vitrin/Oscarlı Filmler’ klasöründe yayınlıyor. Dijital televizyon platformunun aboneleri ‘Yıldızlararası’ (Interstellar), ‘Yüzüklerin Efendisi’ serisi, ‘Suyun Sesi’ (Shape of Water), ‘Wall-E’, ‘Başlangıç’ (Inception), ‘Yerçekimi’ (Gravity), ‘Mad Max: Fury Road’un aralarında bulunduğu Oscar ödüllü birçok yapımı 15 Mart’tan itibaren dijital televizyon platformunun ekranlarından takip edebiliyor.

Görsel bir film şöleni: ‘Yıldızlararası’

Senaryosu üzerinde 4 yıl çalışılan, 2015 yılında En İyi Görsel Efekt Oscar’ı alan epik-bilimkurgu türündeki ‘Yıldızlararası’ (Interstellar), yönetmen Christopher Nolan imzası taşıyor.

Film, yakın bir gelecekte, tahıl ürünlerinin ölmesine neden olan bir küf yüzünden dünyadaki yaşamın tehlikeye girmesini konu alıyor. Filmde, kurtuluşu Satürn yakınlarında bir solucan deliğinden başka bir galaksiye geçerek yaşanabilir yeni bir gezegen aramakta bulan mühendis ve eski NASA pilotu Joseph Cooper’ın serüveni anlatılıyor.

Bol ödüllü bir macera: ‘Yüzüklerin Efendisi’

J. R. R. Tolkien’in üçleme olarak kaleme aldığı, ilk kitabı 1954 yılında yayımlanan, 2001 yılında ise film olarak izleyicilerin karşısına çıkan ‘Yüzüklerin Efendisi’ serisi toplamda 17 Oscar ödülü kazandı. Dijital televizyon platformu ‘Oscarlı Filmler’ klasöründe izleyicilerine bol ödüllü bir film keyfi sunan yapım, 800 adaylık ve 475 ödülle sinema tarihinin en çok ödül alan film serisi olma unvanına erişti.

10 dalda Oscar adayı Dune dijital televizyon platformunda

Frank Herbert’ın yazdığı, ilk kitabı 1965 yılında yayımlanan modern edebiyatın önemli eserlerinden Dune, 2021 yılında sinemaseverlerin karşısına çıktı. Başrolünde son dönemde isminden çokça söz ettiren Timothée Chalamet’nin de bulunduğu film, bu yılki törende 10 dalda Oscar kazanmak için yarışacak. Dune: Çöl Gezegeni, sinemaların hemen ardından Tivibu’da Kirala Satın Al Klasörü’nde izleyicilerle buluşacak.