Oscar ödülünü kazanan yönetmen Chloé Zhao: 'Yalanlar ülkesi Çin'

Nomadland filmiyle en iyi yönetmen ödülünü kazanan ilk Asyalı kadın olsa da bu başarısı ülkesi tarafından sansürle karşılandı.

Zhao'nun 2013 yılında bir röportajında ülkeyi “her yerde yalanların olduğu bir yer” olarak tanımlaması ve "Artık ülkem Amerika" demesi, Çin'in daha önce Nomadland’e ait tüm tanıtım materyallerini internetten kaldırmasıyla sonuçlanmıştı.

ZHAO’YA ERİŞİM ENGELİ

Ülkenin bu tepkisi hiç dinmemiş olacak ki Weibo’da Zhao’nun adı için yapılan aramalarda, bir COVID-19 aşılama kampanyasını savunan ve aynı adı taşıyan Çinli bir yetkili hakkındaki bilgiler ortaya çıktı. Bir süre sonra da “sayfa bulunamadı” ibaresine yer verildi.

Channel News Asia’nın haberine göre de 9 milyon takipçisi olan bir blog yazarının Zhao hakkında popüler bir Weibo gönderisi de kayboldu ve Associated Press, 14 milyondan fazla Weibo takipçisi olan film dergisi Watch Movies’in bir gönderisinin sansürlendiğini bildirdi.

BASINDA YER ALMADI

14 yaşındayen Pekin'den Amerika’ya taşınan oyuncunun filmini ve Oscar zaferini ülkesi Çin tamemen sansürledi.

Çin devlet medyasında Zhao’nun zaferiyle ilgili haberler çok azdı. Devletin iki ana medya kuruluşu olan CCTV ve Xinhua tarafından Zhao'nun galibiyetiyle ilgili haberlere yer verilmedi. Zhao’nun Oscar’a aday olmasıyla beraber Çin hükümetinin Oscar Ödül Töreni’ni 50 yıl sonra ilk defa yayınlamayacağı konuşuluyordu. Oscar töreni ülke genelinde hiçbir yayın kuruluşunda yayınlanmadı.

Nomadland'in yönetmeni Oscar'ı kabul ederken yaptığı konuşmasında Çin'e bir atıfta bulunmasa da Çince bir ifadeden ilham aldığını belirterek şunları söyledi:

“İnsanlar doğduğunda özü itibarıyla iyidirler. Bu sözler çocukken beni çok etkilemişti ve bugün hala buna inanıyorum. Bazen sanki tersi doğruymuş gibi görünse de, nerede olursa olsun karşılaştığım insanlarda hep iyi bir şey buldum.”

ZHAO NE DEMİŞTİ?

39 yaşındaki başarılı yönetmen 2013 yılında Filmmaker dergisine verdiği röportajda ülkesi Çin için "her yerde yalanların olduğu bir ülke" sözlerini sarfetmişti.

Çin Zhao'yu sansürlemesinin ve sırt dönmesinin bir diğer sebebi ise Zhao’nun geçen sene Avustralya’da News.com.Au’ya verdiği röportajda “Benim ülkem artık Amerika” demesi... Site mart ayında güncellediği yazıda Zhao’nun sözlerinin yanlış aktarıldığını ve aslında ‘benim ülkem Amerika değil’ dediğini belirtse de Çin’in tepkisi değişmedi.

"HEP BİR YABANCIYIM"

Zhao The Telegraph'a verdiği röportajda şunları söylemişti: "Hayatta nereye gidersem gideyim, kendimi hep bir yabancı/dışlanmış gibi hissettim. Bu yüzden o çevrenin sakini olmayan veya ana akım yaşam tarzlarını yaşamayan diğer insanlara doğru çekiliyorum."

Zhao'nun filmi Nomadland, 2017 yılında Jessica Bruder tarafından yazılan ve kurgusal olmayan Nomadland: 21. yüzyıl Amerika'sında hayatta kalabilmek" kitabındaki evleri olmayan ve karavanlarda yaşayan, geçici, öngörülemeyen ama çoğu zaman bağımsızca hayatlarını kurtaran insanların hikayelerinden yola çıkılarak çekildi.





ÇİN ÇOK BÜYÜK BİR TEPKİ GÖSTERDİ

Genç yönetmenin söylediği bu iki sözün sonucu olarak Çin gibi büyük bir markette film sinemalardan çekildi, filmle ilgili sosyal medya postları, yazılar, posterler dahil her şey yasaklandı.

Aynı sansür ve yasaklama Oscar Ödül Töreni’nden sonra da uygulandı.

Tören sonrası ülkede “Nomadland”in ve Zhao’nun başarısıyla ilgili her yazı hatta her hashtag engellendi.

Kaynak:

https://www.insider.com/china-censors-chloe-zhao-oscars-win-past-criticized-beijing-2021-4