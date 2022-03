Oscar ödüllü yönetmen 87 yaşında hayatını kaybetti

Oscar ödüllü yönetmen, film, televizyon ve sahnede elli yıla yayılan bir kariyere sahipti ve ABD’de Broadway’deki çalışmaları ile ünlüydü. Filmleri arasında Mary Poppins, The Boy Friend, The Wiz ve Murder on the Orient Express yer alırken. Filmlerinin neredeyse hepsiyle de Akademi Ödülleri’ne aday oldu.

Walton, 1979’da Bob Fosse’nin All That Jazz filmiyle en iyi sanat yönetimi dalında Oscar kazandı. Ayrıca 16 Tony ödülüne layık görüldü ve 1985’te Death of a Salesman’daki çalışmasıyla Mini Dizi veya Film dalında üstün sanat yönetmenliği dalında Emmy kazandı.

Walton, 24 Ekim 1935’te İngiltere’de Walton-on-Thames’te doğdu ve Londra’daki Slade Güzel Sanatlar Okulu’nda sanat ve tasarım okudu. Çocukluk aşkı olan Walton ve Julie Andrews, 1959’da evlendi, ancak 1968’de boşandılar, çift arkadaş kalmayı tercih etti.

Walton’ın Broadway tasarımları arasında Bob Fosse’nin Chicago ve Pippin, Grand Hotel, Vanya Amca, Guys and Dolls ve Harold Pinter’ın Moonlight ve Ashes to Ashes gibi orijinal yapımları var.

10 yıl boyunca Madison Square Garden’ın A Christmas Carol filminin yanı sıra Julie Andrews’in 2003 yılında yeniden canlandırdığı Sandy Wilson’ın The Boy Friend filminin yapım tasarımcısıydı.

1991 yılında Tiyatro Onur Listesi’ne seçildi.