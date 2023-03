Oscar Ödülleri sahiplerini buldu

Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan ve Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından verilen Oscar Ödülleri’nin 95’incisi Los Angeles’ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Everything Everywhere All at Once (Her Şey Her Yerde Aynı Anda)" filmi 7 dalda ödül kazanarak geceye damga vurdu.

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından düzenlenen ve halk arasında Oscar Ödülleri olarak da bilinen Akademi Ödülleri 95. kez sahiplerini buldu. Jimmy Kimmel’in sunuculuğunda Los Angeles’taki Dolby Tiyatrosu’nda gerçekleştirilen ödül töreninde ünlü şarkıcı Rihanna ve Lady Gaga performans sergilerken, Kimmel’in sahneye "The Banshees of Inisherin" filminde rol alan eşekle çıkması ilginç anların yaşanmasına neden oldu.

Kırmızı halının yerini bej rengi halı aldı

Oscar törenlerinin meşhur kırmızı halısının yerini bu yıl bej rengi bir halıya bırakması dikkat çekerken, geçen seneki Oscar törenini sunan Chris Rock’ı tokatlayarak organizasyondan 10 yıl men cezası alan Will Smith ise bu yılki törende bulunmadı.

Geceye damga vurdu

"Everything Everywhere All at Once" (Her Şey Her Yerde Aynı Anda) en iyi film, en iyi kadın oyuncu, en iyi yardımcı kadın oyuncu, en iyi yardımcı erkek oyuncu, en iyi orijinal senaryo, en iyi kurgu ve en iyi yönetmen ödüllerini alarak 7 dalda Oscar kazandı. Everything Everywhere All At Once filmindeki performansı ile en iyi kadın oyuncu ödülünü alan Michelle Yeoh, Akademi Ödülleri tarihinde Oscar kazanan ilk Asyalı kadın sanatçı oldu. En iyi erkek oyuncu ödülünün sahibi ise The Whale filmindeki rolüyle Brendan Fraser oldu. En iyi yardımcı kadın oyuncu ödülü Everything Everywhere All at Once ile Jamie Lee Curtis’in, en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülü ise Everything Everywhere All at Once ile Ke Huy Quan’ın oldu. En iyi animasyonun "Guillermo Del Toro Pinocchio" seçildiği gecede, "Navalny" en iyi uzun metrajlı belgesel, "An Irish Goodbye" ise en iyi canlı aksiyon kategorisinde ödüle layık görüldü. James Friend, "All Quiet On The Western Front (Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok)" filmindeki performansıyla en iyi görüntü yönetmeni ödülünün sahibi olurken, en iyi kısa belgesel "The Elephant Whisperers", en iyi kısa animasyon ise "The Boy, the Mole, the Fox and the Horse" seçildi.

Başarı sembolü

Californiya merkezli Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929’da Los Angeles’ta verilmeye başlanan ve halk arasında Oscar Ödülleri olarak da bilinen Akademi Ödülleri, sinema dünyasında uluslararası bir başarı semboli olarak kabul ediliyor. Ödüle layık görülen kişi ve eserler sinema profesyonellerinden oluşan akademi üyelerinin oylarıyla belirleniyor.