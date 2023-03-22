Oscar kazanan filmde Türk imzası

Oscar ödülüne layık görülen “Guillermo del Toro’s Pinocchio” filminin set tasarımını Merve Çaydere’nin yaptığı ortaya çıktı. Konu ile ilgili konuşan Çaydere, "Çalışırken gelecek kaygım çok fazlaydı ve sanat alanında kendimi gösterebileceğim, bir şeyler yapabileceğimi hayal edemiyordum" dedi.

95. Oscar (Akademi) ödülleri Los Angeles’de düzenlenen törenle sahiplerini bulmuştu. Sinema dünyasının en prestijli ödülleri arasında kabul edilen Oscar ödüllerinde en iyi animasyon filmi dalında, set tasarımını Merve Çaydere’nin yaptığı, “Guillermo del Toro’s Pinocchio” Oscar ödülüne layık görüldü. Oscar ödülünü kazanan bir ’stop motion’ animasyon filminin kadrosundaki ilk Türk olan Merve Çaydere, Dolby Tiyatrosu’nda düzenlenen törene katıldı.

2015 yılında sahne tasarımı üzerine "master" yapmak için Türkiye’den Amerika’ya taşındığını dile getiren tasarımcı Merve Çaydere, halen "stop motion" animasyon filmleri için set tasarımı yaptığını söyledi.

“Mobilya firmasında çalışırken set tasarımını yaptığım filmin Oscar ödülü alacağını birisi söylese inanmazdım”

En son bu yıl en iyi animasyon filmi dalında Oscar ödülü alan “Guillermo del Toro’s Pinocchio” filmi için set tasarımı yaptığını söyleyen Çaydere, “Filmde 300’den fazla kişi görev alırken çekimleri 4 yıl sürdü. Emeklerimizin karşılığını kazandığımız ödülle aldık. Oscar ödüllerinde bulunma şansım oldu. Oscar ödüllerinin düzenleyen kuruluşun daha önce daha önce düzenlediği Akademi Gold adıyla düzenlenen yetenek geliştirme programında yer almıştım. O program sayesinde Oscar ödül törenine katılma şansım oldu. Set tasarımcısı olarak çalıştığım filmin ödül almasına da salonda şahit oldum. Bu benim için heyecan verici bir deneyimdi. Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık ve Sanat Tasarımı bölümünden mezun olduktan sonra çeşitli iç mimarlık ve mobilya firmalarında çalışmıştım. 10 yıl önce bir mobilya firmasında çalışırken 10 yıl sonra set tasarımını yaptığım filmin Oscar ödülü alacağını birisi söylese inanmazdım herhalde” dedi.

İzlediği filmin stüdyosunda hayalini gerçekleştirdi

Mobilya firmasında çalışırken bir filmin sahne arkası görüntülerini izlerken filmler için yapılan maketleri ve setleri görünce bu alanda çalışabileceğini düşünerek hayal kurduğunu anlatan Çaydere, “Bu yüzden Amerika’ya taşındım. Hayallerim gerçek oldu. Bundan sonra ’stop motion’ animasyonla ilgili daha fazla proje ortaya çıkacaktır. Şuanda da izleyip de ’stop motion’ alanına girmeyi hayal ettiğim filmin stüdyosunda çalışıyorum. Şuanda uzun metrajlı bir film çekiyoruz. Orada da set tasarımcısı olarak çalışıyorum. İşimi severek yapıyorum. Bu alanda daha fazla proje çıktıkça daha fazla çalışmayı ümit ediyorum” diye konuştu.

“Umarım bu hikaye gençlere ilham olur”

“Umuyorum ki hayallerimi gerçekleştirme hikayem Türkiye’deki tasarım ve sanat alanın da çalışan gençlere de ilham olur" diyen Çaydere, “Çalışırken gelecek kaygım çok fazlaydı ve sanat anlamında kendimi gösterebileceğim, bir şeyler yapabileceğimi hayal edemiyordum. Fakat, azimle hayallerimin peşini bırakmadan takip etmek her zaman ödüllendiriliyor. Umarım ki gençlerimizde hayallerinin peşini bırakmazlar” şeklinde konuştu.