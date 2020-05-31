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Oruç Aruoba hayatını kaybetti

Türkiye'nin önemli düşünürlerinden Oruç Aruoba 72 yaşında hayatını kaybetti.

Oruç Aruoba hayatını kaybetti

Türkiye'nin önemli düşünürlerinden Oruç Aruoba 72 yaşında hayatını kaybetti.

31 Mayıs 2020 Pazar 17:06
2009 Okunma
Oruç Aruoba hayatını kaybetti

Şair ve yazar Muazzez Aruoba'nın oğlu olan Aruoba akademisyen olarak başladığı kariyerine yazar, şair ve felsefeci olarak devam etmişti.

Aruoba'nın şiirlerinde kullandığı üslup ve noktalama işaretleri edebiyat kurallarının dışında olmasına rağmen bu durum akademik çevrelerce sanatçının üslubu olarak değerlendirilmişti.

Oruç Aruoba; Hume, Nietzsche, Kant, Wittgenstein, Rainer Maria Rilke, Von Hentig, Paul Celan ve Matsuo Bashō gibi düşünür, yazar ve şairlerin eserlerini Türkçeye kazandırmıştı.

Wittgenstein'ın eserlerini Türkçeye ilk kez Oruç Aruoba çevirmişti

Özlediğin Gidip Göremediğindir
Özlediğin, gidip göremediğindir;
ama, gidip görmek istediğin

Özlem, gidip görememendir; ama
gidip görmek istemen

Özlediğin, gidip görmek istediğin-
ama gidip göremediğin

Özlem, gidip görmek istemen-
ama, gidememen, görememen;
gene de, istemen

Oruç Aruoba

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