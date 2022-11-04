Orta Çağ film setini andırıyor, turizme kazandırılacak

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas’ın Divriği ilçesinde Orta Çağ film setini andıran Çiğdemli (Tuğut) köyünün turizme kazandırılacağını söyledi.

Sivas’ın Divriği ilçesine uzaklığı 30 kilometre olan Çiğdemli eski adıyla Tuğut köyü ilginç mimari yapılarıyla görenlerin ilgisini çekiyor. Evliya Çelebi Seyahatname isimli kitabında yer alan ve yaklaşık bin yıllık olduğu düşünülen köy adeta Orta Çağ film setini andırıyor. Yaklaşık 150 haneden oluşan köyde evler arasında birbirine bağlanan tüneller olduğu gibi bazı evlerin altında tünellerden ulaşılan mahzenler yer alıyor. Köy dar sokakları, taş duvarları, tavan işlemeleri ve tarihi kaldırımları ile bulunmaz bir örnek teşkil ediyor. Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek de eşi benzeri olmayan bu köyü ziyaret etti. Köyü karış karış gezen Vali Şimşek, köyün turizme kazandırılacağını söyledi.

Tarihi ve doğasıyla kendine hayran bırakıyor

Tarihi ve doğasıyla kendine hayran bırakan köyde yer alan birleşik konaklar, Roma ve Selçuklu dönemine ait köprü ve tarihi çeşmeleri inceleyen Vali Yılmaz Şimşek, tarihi kimliği ile ön planda olan Çiğdemli köyünün korunması ve turizme kazandırılması amacıyla çeşitli projeler hazırlanacağını ifade etti. Vali Şimşek, "Yakın zamanda somut adımlar atarak köyümüze güzel hizmetler kazandıracağız" dedi.