Ormandaki Kulübe’de tiyatro keyfi sürüyor

Nilüfer Kent Tiyatrosu’nun yeni sezon oyunu olan “Vur Yağlama Yeniden”in 2. episodu izleyici ile buluştu. Ormandaki Kulübe’de gerçekleşen prömiyerin sonunda oyuncular ayakta alkışlandı.

Sezonu erken başlatan Nilüfer Kent Tiyatrosu, Mark Ravenhill’in kara komedi oyunlardan oluşan “Vur Yağmala Yeniden” ile sanatseverlere tiyatro keyfi yaşatıyor. 5 episoddan oluşan oyunun 12 Ağustos’ta gerçekleşen 1. episodunun ardından bu hafta da 2. episod izleyici ile buluştu. 2. episodun prömiyeri Balat Atatürk Ormanı’ndaki Ormandaki Kulübe’de gerçekleşti. 300 seyirci kapasitesine sahip olan alanda, Covid 19 önlemleri kapsamında 150 seyirci oyunu izleme şansı buldu. İzleyiciler açık havada, ağaçların arasında tiyatro keyfi yaşadı.

Mark Ravenhill’ın kara komedi oyunlardan oluşan “Vur Yağmala Yeniden”in 2. episodunda “Korku ve Sefalet”, “Savaş ve Barış” ve “Dünyalar Savaşı” isimli oyunlar sahnelendi. Yönetmenliğini Nilüfer Kent Tiyatrosu oyuncusu Melisa İclâl Yamanarda’nın yaptığı 2. episodun bir de konuk oyuncusu vardı. Oyuncu Zeynep Dinsel “Korku ve Sefalet” isimli oyunda Barış Ayas ve Mert Tiryaki ile birlikte oynadı.

Birbirini çok seven bir çiftin akşam yemeğinde geçen “Korku ve Sefalet” isimli oyunda, çift o akşam yemeği boyunca, güvenlikleri için duydukları endişeyi, oğullarının kâbuslarında gördüğü başı olmayan askeri, terörü, korunaklı kenti ve kapıları, kapılara olan ihtiyaçlarını konuşur.

2. episodun, “Savaş ve Barış” isimli oyununda da küçük bir oğlan çocuğunun her gece odasına gelen hayali arkadaşı, başı olmayan askerle konuşmaları yer alıyor. Çocuk ve askerin savaşı konuştuğu bu oyunda da Adem Mülazim ve Barış Ayas rol alıyor.

2. episodun son oyunu olan “Dünyalar Savaşı”nda ise bir şehrin insanlarının, savaşın yıktığı başka bir ülkenin insanlarına seslenişleri, uzakta ve kimliği belirsiz bir düşmanı, savaşı ve savaş kurbanlarını kendi yaşam algıları içinde değerlendirmeleri anlatılıyor. Bu oyunda da Nilüfer Kent Tiyatrosu’nun oyuncuları Ayşe Gülerman, Barış Ayas, Batuhan Pamukçu, Gökhan Kum, İbrahim Ersoylu, Pınar Hande Ağaoğlu, Zeynep Çelik Küreş rol alıyor.

“Vur Yağlama Yeniden”in 2. Episodu, 19 - 28 Ağustos 2021 tarihleri arasında 6 gün seyirci ile buluşacak.