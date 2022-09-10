Orhaneli’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlandı

Orhaneli’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Mehter takımı ve atlı yürüyüş gösterileri nefes keserken, sünnet çocukları Belediye Başkanının makam aracıyla ilçe turu attı. Şenliklerde konser veren sanatçı Atiye’ye Belediye Başkanı Ali Aykurt Türk Bayrağı’nı öperek takdim etti. Sahneden Yunanistan’a mesaj gönderen Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, "Bu sıralar kaşınmaktalar, 100 yıl önce sizi nasıl denize döktüysek, tekrar dökeriz" ayağınızı denk alın" dedi

Orhaneli Hükümet binası önünde düzenlenen törene Orhaneli kaymakamı Mehmet Naim Akgül, Orhaneli Belediye başkanı Ali Aykurt, Ak Parti İlçe başkanı Ramazan Turhan ve protokol üyeleri katılırken Atatürk abidesine çelenk konuldu.

Orhaneli Belediye başkanı Ali Aykurt törende yaptığı konuşmada, "Bugün Yunan ordusu tarafından işgal edildikten 1 sene 2 ay 1 gün sonra 9 eylül 1922 tarihinde kahraman ordumuz ve kahraman halkımızın taarruzuyla ilçemizin Yunan ve zaliminden kurtulduğu gündür. 427 gün süren Yunan işgalinde ilçenin tamamına yakını yakılıp yıkılmış, buğday tarlaları ateşe verilmiş, hayvanları ambarları yağmalanmış, halkımız karnını doyurabilmek için mısır koçanları kaynatıp kendine çorba etmiş. Namusunu, değerlerini ve vatanını korumak için dağlara ve ormanlara sığınmış, kısacası yokluğun ve zulmün her türlüsü yaşanmıştır. Bu karanlık günlerde Gazi Kemal Atatürk tarafından yakılan kurtuluş meşalesinin aydınlattığı yolda yürüyen yöre halkı devlete, millete olan hizmet aşkını devam ettirmiş, işgal güçlerinin Anadolu’dan kovulması için tüm mücadelesini sürdürmüştür. Bugün Orhaneli’nin düşman işgalinden kurtuluş gününü kutluyor, bu bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin bedelini canlarıyla ödeyen aziz şehitlerimizi, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, Güneydoğu şehitlerimizi ve 15 Temmuz şehitlerimizi bir kez daha minnet ve şükran duygularıyla rahmetle anıyorum" dedi.

Kurtuluş günü anma törenlerinde pandemi dönemi yapılamayan 2 yıl aradan sonra sünnet töreni yapıldı.Orhaneli’nin ilk Belediye başkanı Hacı Ahmet ağanın torunu Osman Yılmaz ve Orhaneli Belediyesi işbirliği ile 7 ailenin çocukları için sünnet töreni düzenlendi.Sünnet çocukları belediye başkanı makam aracı ve zabıta araçları ve konvoyla gezdi.

Program Mustafakemalpaşa Belediyesi Mehteran takımının gösterileri, atlı yürüyüş ile çarşı meydanından belediye çay bahçesine kadar sürdü. Başkan Aykurt sünnet çocuklarının hepsine çeyrek altın taktı. Çiftetelli eşliğinde çocuklar ve aileleriyle oynadı.

Kurtuluş etkinliklerinde akşam konserde sahne alan yöresel sanatçı Menteşeli Cengiz yöresel müzikleriyle hayranlarıyla buluştu. Kurtuluş şenliklerinin finalinde pop müziğinin sevilen seslerinden Atiye gençlerin ve Orhaneli halkının büyük beğenisini kazanırken, dans ekibiyle hayranları ve Orhaneli halkına unutulmaz bir gece yaşattı

Başkan Ali Aykurt ünlü sanatçıya Türk bayrağını öperek takdim etti. Aykurt son günlerde Türkiye’ye karşı tavırlarıyla dikkat çeken Yunanistan’a sahneden mesaj gönderirken " Bu sıralar kaşınmaktalar, 100 yıl önce sizi nasıl denize döktüysek, tekrar dökeriz" ayağınızı denk alın" dedi