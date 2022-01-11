Organik ürünler tüketiciyle buluşuyor

Organik sertifikalı ürünlerin yer aldığı Akasya Organik Pazar, tüketiciyle Ocak ayında da buluşacak.

Pandemi döneminde organik gıdaya ilgi arttı. 150 milyar doları bulması beklenen küresel organik gıda pazarında, Türkiye de önemli tedarikçilerden biri konumunda yer alıyor. Üretilen organik ürünler, sadece insan sağlığını değil doğayı, ekolojik dengeyi de koruduğu belirtiliyor. Akasya, Ocak ayı boyunca Perşembe günleri tüketicileri sertifikalı sebze, meyve ve organik sertifikalı kuru gıdalarla buluşturuyor. Biricik Çiftlik iş birliğiyle hayata geçirilen pazarda özellikle kış ve geçiş mevsimlerinin önemli gıdaları olan turp, brokoli, zencefil ve zerdeçal ile renkli sebzeler, organik yeşillikler, süt ürünleri, baklagiller ve meyveler bulunacak.