Organik ürünler cumartesi günleri tüketiciyle buluşacak

Sağlıklı ve sürdürülebilir bir yaşamı destekleyen Akasya AVM, Kasım ayı boyunca her cumartesi misafirlerini Feriköy Organik Pazarı ile buluşturacak. Organik pazarda taze sebze meyveleri direkt üreticiden almak, katkısız üretilen sertifikalı organik ürünlere ulaşmak mümkün olacak.

Akasya AVM, Biricik Çiftlik iş birliğiyle misafirlerine Kasım ayı boyunca organik pazar deneyimi yaşatacak. İstanbul’un semt pazarlarından ilhamla kurulacak olan pazarda, en taze sebze ve meyveyi almak mümkün olacak. Her cumartesi günü saat 10.00-20.00 arasında AVM’nin zemin katta kurulacak pazardan alınan sertifikalı organik ürünlerle sofralar daha sağlıklı hale gelecek. Temiz ve sağlıklı sofralara erişimi artırmayı amaçlayan bu iş birliği ile özellikle kış öncesi ve geçiş mevsimlerinin şifası olan turp, brokoli, zencefil ve zerdeçal ile renkli sebzeler, organik yeşillikler, süt ürünleri, baklagiller ve meyvelerin en sağlıklısı AVM’de kurulacak bu pazardan temin edilebilecek.

Pandemi döneminde yükseliş gösteren ekolojik bilinçle birlikte organik gıdaya ilgi arttı. Küresel organik gıda pazarında Türkiye de önemli tedarikçilerden biri. Sağlığa zararlı tarım ilaçları, suni gübre, yapay kimyasallar, antibiyotikler ve koruyucular kullanılmadan üretilen organik ürünler, sadece insan sağlığını değil doğayı ve ekolojik dengeyi, gezegeni de koruyor. İçinden kurt çıkan elmalar, kelebeklerin uçuştuğu bakliyatlar artık çöpe gitmiyor; zehirsiz ve katkısız gıda olduğu için bilinçli üreticiler tarafından daha çok tercih ediliyor.