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ORGANICS by Red Bull: Talent District için geri sayım başladı

Organik içerikli gazlı içecek serisi ORGANICS by Red Bull, birbirinden farklı yetenekleri bir araya getirmeye devam ediyor. Sanat, moda, fotoğraf, tasarım, müzik ve gastronomiyi odağına alan ORGANICS by Red Bull: Talent District projesi, 10-20 Ocak tarihleri arasında multidisipliner sanatçıların projelerini farklı mekanlarda katılımcılarla buluşturacak.

Kültür Sanat 07.01.2022, 13:25
ORGANICS by Red Bull: Talent District için geri sayım başladı

Organik içerikli gazlı içecek serisi ORGANICS by Red Bull, birbirinden farklı yetenekleri bir araya getirmeye devam ediyor. Sanat, moda, fotoğraf, tasarım, müzik ve gastronomiyi odağına alan ORGANICS by Red Bull: Talent District projesi, 10-20 Ocak tarihleri arasında multidisipliner sanatçıların projelerini farklı mekanlarda katılımcılarla buluşturacak.

ORGANICS by Red Bull: Talent District, katılımcılarını 10 gün boyunca heykel, baskı, fotoğraf, video, sanal gerçeklik, multimedya sanatçılarının dijital eserleri gibi disiplinlerarası bir buluşmaya davet ediyor. Etkinlikte birbirinden farklı atölye deneyimleri, DJ performansları ve gastronomi deneyimleri yer alacak. Etkinlik kapsamında Arda Yalkın, NohLab, Lara Kamhi ve Balkan Karışman’ın multimedia eserleri, Fırat Engin’in ziyaretçileri bilinçaltı düşüncelerle karşı karşıya getirecek açık havaya özel tasarlanan “Unutma Tüm Kahramanlar Seninle” eseri, Gönül Nuhoğlu’nun ‘Fırıldak’ isimli çalışması katılımcılar tarafından deneyimlenebilecek. Ayrıca yetenekli fotoğraf sanatçısı Dilan Bozyel’in de ORGANICS by Red Bull Sessions etkinliklerindeki katılımcıların en doğal anlarını ölümsüzleştirdiği “Organik Anlar - Organic Moments” fotoğraf sergisi de sanatseverlere sunulacak.

Disiplinlerarası Buluşmalar 15-16 Ocak’da Nef Bebeköy’de

Etkinlik ile aynı zamanda 15-16 Ocak tarihlerinde Nef Bebeköy’de gün boyu süren sanat, moda, fotoğraf, tasarım, müzik ve gastronomi odaklı disiplinlerarası buluşmalar gerçekleşecek. Buluşmaların moderatörlüğünü Barış Çakmakçı’nın üstleneceği etkinlik kapsamında Niyazi Erdoğan, Zeynep Tosun ve Gökay Gündoğdu moda, Dilan Bozyel, Ekin Özbiçer ve Dinçer İşgel fotoğraf, Seda Erciyes ve Mine Özgüle müzik, Seda Gazioğlu ve Gönül Nuhoğlu multimedia, Studio Mercado’dan Tuna Mert Topuz ve Aslı Abbasoğlu ise tasarım alanında deneyimlerini katılımcılarla paylaşacak.

Nef Bebeköy’de 2 gün boyunca gerçekleştirilecek ORGANICS by Red Bull: Talent District atölye çalışmalarıyla ise katılımcılar pek çok farklı alandaki deneyimi, konunun uzmanları ile hayata geçirme imkanı yakalayacak. Gönül Nuhoğlu ile üç boyutlu rüzgâr değirmeni yapma, Sebahat Karcı ile kağıt bahçe, Eda Zamanpur ile suluboya teknikleri, Ekin Anıl ile tek çizgi sanatı olarak portreler, Sanki Atölye ile vegan yaşam ve punch atölyeleri deneyimlemek isteyenlerin katılımına açık olacak ve el emeği üretimler üzerine yoğunlaşan bir deneyim yaşanacak.

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