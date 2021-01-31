Ordu’da tarihi çeşmeler restore ediliyor

Ordu’da asırlık kültürel miras olan çeşmelerde bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriliyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, il genelinde eskimiş ve atıl durumda bulunan tarihi çeşmeleri aslına uygun aynı malzeme ve tarz ile restore ederek Ordu’nun tarihi ve kültürel miraslarını gelecek nesillere aktarıyor. Bu kapsamda Ordu Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ekiplerince 2015-2020 yılları arasında Osmanlı dönemine ait Altınordu, Ulubey ve Gülyalı ilçelerinde bulunan toplam 7 çeşmede restorasyon ve temizleme çalışması yapıldı. Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılında ise 2 çeşmeyi daha restore ederek geleceğe taşıyacak.

2021’de 2 tarihi çeşme restore edilecek

Yürütülen çalışmalar kapsamında Altınordu ilçesinde Kirazlimanı ve Oluksuyu Çeşmelerinde taş temizliği ve altın varak çalışmaları yapıldı. Ulubey ilçesinde Uzunmahmut, Güzelyurt, Kıranyağmur ve Karakoca Çeşmelerinde ise kumlama, duvar yapımı ve zemin döşemesi çalışmaları uygulandı. Gülyalı Kestane Mahallesi’nde bulunan Kurtlu Çeşme’de ise kumlama, eskiyen taşlarda değişim, duvar yapımı ve zemin döşemesi yapılarak restorasyon çalışmaları tamamlandı. 2021 yılı içerisinde Altınordu ilçesi Taşbaşı Mahallesi’nde bulunan Kabana 1 ve Kabana 2 çeşmeleri restore edilecek.

“Çeşmelerimiz yıllara meydan okuyacak”

Ordu Büyükşehir Belediyesinin tarihi değerlere önem verdiğini ifade eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Geçmişten günümüze kadar gelen kültürel miraslarımıza Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak sahip çıkıyoruz. Ordu’da bulunan bu tür miraslardan olan çeşmelerimiz de bakım ve onarım çalışması yaparak gelecekler nesillere aktarıyoruz. Yapılan restorasyon çalışmaları ile tarihi çeşmelerimiz yıllara meydan okuyacak ve uzun yıllar bölge halkına hizmet edecek şekilde restore ediliyor. Uzman ekipler tarafından 2021 yılında da Altınordu ilçemiz Taşbaşı Mahallesi’nde bulunan Kabana 1 ve Kabana 2 çeşmelerinde de çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Restorasyon çalışmalarımızla tarihimizi gelecek nesillerle buluşturacağız” dedi.