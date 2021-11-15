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Ordu’da 600 yıllık tarihi camiye dev restorasyon

Ordu’nun Altınordu ilçesinin ilk yerleşim yeri olan ve Osmanlı İmparatorluğu döneminde Hacıemiroğulları Beyliği tarafından 1380-1390 yılları arasında inşa edilen Eskipazar (Bayrambey) Camii, Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan proje ile restore ediliyor.

Kültür Sanat 15.11.2021, 12:25
Ordu’da 600 yıllık tarihi camiye dev restorasyon

Ordu’nun Altınordu ilçesinin ilk yerleşim yeri olan ve Osmanlı İmparatorluğu döneminde Hacıemiroğulları Beyliği tarafından 1380-1390 yılları arasında inşa edilen Eskipazar (Bayrambey) Camii, Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan proje ile restore ediliyor.

Tarihi 600 yılı aşan ve bu dönemler içerisinde birçok kez hasar görerek onarılan cami, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan proje kapsamında aslına uygun hale getirilecek.

Restorasyon çalışmaları ile geçmişle gelecek arasında bir bağ kurmayı amaçladıklarını ifade eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, çalışmaların tamamlanasının ardından tarihi camiyi ibadete açmak istediklerini söyledi.

Tarihi cami ibadete açılacak

Kentin tarihi ve kültürel mirası olan yapılara sahip çıkarak Ordu’da restorasyon çalışmalarına hız veren Başkan Güler, geçmişle gelecek arasında bağ kurmayı amaçladıklarını belirtti.

Başkan Güler sözlerine şöyle devam etti:

“Burası Ordu’nun en eski yerleşim yerlerinden Eskipazar bölgesi. Burası da eski adıyla Bayramlı Camii olarak bilinen Hacıemiroğulları Beyliği zamanında 1300’lü yıllarda yapılan bir cami. Burası Müslümanların ilk ibadet faaliyetlerini gerçekleştirdiği yerlerden bir tanesi. O bakımdan bizim için çok önemli. Biz de göreve gelir gelmez bunu görev edindik. Burada kalıntı halindeki camiyi şimdi aslına uygun bir şekilde uzmanlarımızla tekrar canlandırıyoruz. Bunun için yoğun bir çalışma içerisindeyiz. İnşallah yakın zamanda bu çalışmalarımızı bitireceğiz. Amacımız burayı sadece restore etmek değil aynı zamanda ibadete açmak. Yaptığımız çalışmalarla geçmişle gelecek arasında bir bağ kurarken onların varlıklarını gelecek nesillere de aktarmaya çalışıyoruz. Buradaki çalışmaları bir an evvel hizmete alarak geçmişle olan bağımızı güçlendirmek istiyoruz.”

Restorasyonda tüm detaylar aslına uygun olacak

Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Ordu Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı iş birliğinde yürütülecek restorasyon projesi kapsamında harim, mahfil, cami cephesi, çatı, minare, şadırvan, tuvalet ve çevre düzenlemelerini kapsayacak detaylı bir çalışma gerçekleştiriliyor.

Çalışmalar kapsamında atıl durumda olan eski şadırvan ve tuvaletleri yenileme, pencerelerin yeniden restorasyonu, ahşap döşemelerin yenilenmesi, caminin giriş kısmı ile kolonlarda bulunan boyaların söküm işlemleri, zemin yenileme işlemleri, iç ve dış cephelerde restorasyon çalışmalarına devam ediliyor.

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