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Ordu ‘kitap fuarında’ buluşuyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Ordu Kitap Fuarı’nın açılışı gerçekleştirildi. 200 yazar ve 118 yayınevinin katılım sağlayacağı fuar, 9 gün boyunda Ordulu ve çevre illerdeki vatandaşları ağırlayacak.

Kültür Sanat 20.05.2022, 14:28
Ordu ‘kitap fuarında’ buluşuyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Ordu Kitap Fuarı’nın açılışı gerçekleştirildi. 200 yazar ve 118 yayınevinin katılım sağlayacağı fuar, 9 gün boyunda Ordulu ve çevre illerdeki vatandaşları ağırlayacak.

Hayata geçirdiği başarılı organizasyonlarla beğeni kazanan Ordu Büyükşehir Belediyesi, şimdi ise kitap fuarı organizasyonunu hayata geçirdi. Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve Ordu Kültür ve Sanat Merkezi’nde (OKSM) hizmet verecek olan fuar 29 Mayıs Pazar gününe kadar devam edecek.

118 yayınevinin yer aldığı ve yaklaşık 200 yazarın katılım sağlayacağı fuara, ünlü yazar ve şairler de katılırken, fuar süresince ünlü isimlerin katılımı ile panel, söyleşi ve imza günleri de düzenlenecek.

“Ordu’da sadece bir günlük ve bir haftalık fuarlar değil, 4 mevsim kitap fuarını açıyoruz”

Düzenlenen kitap fuarının açılışında konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu’da belirli aralıklar ile düzenlenen fuarlarda değil, 4 mevsim kitap fuarları açıldığını söyledi. Kitap okumanın insandaki önemine de değinen Başkan Güler, “Anlamlı bir gün geçiriyoruz çünkü her şeyin temeli olan kitapların fuarıyla, entelektüelleriyle, düşünürler ve yazarlar ile bir arada olacağız. Kainat ‘oku’ emri ile yürüyor, okumak her şeyin temeli ve iki günümüzün birbirine eşit olmaması gerekiyor. O nedenle biz Ordu’da sadece bir günlük ve bir haftalık fuarlar değil, 4 mevsim kitap fuarını açıyoruz” dedi.

“Ordu’dan ilkleri dünyaya duyuruyoruz”

“Bu hem bizim başlattığımız yeşil ekonomi ile ilgili faaliyetlerimizin de temeli olacak” diyen Başkan Güler, “Ordu’da ilkleri sadece Türkiye’ye değil dünyaya duyuruyoruz. Yaptığımız çalışmaların ilki ekonomi, tarımda, enerjide, çevrede ve farklı alanlarda yeşil ekonomiyi başlatıyoruz. Burada da entelektüel faaliyetlerimiz ve kültür faaliyetlerimiz ile Ordu’yu, özellikle Ramazan ayında çok canlı programlar ile aktif hale getirdik. Şimdi de kitap fuarımız var. Gelen düşünürler ve yazarlar ile Ordu’yu daha da zenginleştireceğiz. Ordu buradan bütün bölgeye ve ülkemize yeni umutlar ve mesajlar gönderecek. Bir bakımdan bu fuarımız bizim için çok anlamlı” şeklinde konuştu.

“Kitapları hayatımıza dahil edelim”

Kitap fuarında aynı zamanda söyleşilerin de yapılacağını ve insanların bu söyleşilere katılmaları gerektiğine de vurgu yapan Başkan Güler, şu ifadelere yer verdi:

“Davet beklemeden herkesin gelip, düşünürlerin bilgilerinden yararlansın istiyoruz. Kitapları hayatımıza dahil edelim çünkü olayın bir teorik boyutu, bir de hayatımızı kitaba uygulamak boyutu var. Sadece okumak değil, uygulayacağız. Burada, düşünen, üreten ve yarışan Ordu ile bunu yapıyoruz. Bu nedenle kitap fuarını sadece kitap alıp rafımıza koymak değil, kafamıza koymak, gönlümüze koymak ve hayatımıza uygulamak, tüm meselemiz bu. Fuarımızın hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Ordu Valisi Tuncay Sonel de kitap fuarının anlamlı olduğunu belirtip, hayırlı olmasını temenni ederek, “Çok kıymetli bir belediye başkanımız var. İnşallah bu kitap fuarı amacına uygun bir şekilde 9 gün boyunca Ordu’nun güzellikleri ile devam edecek. Biz buraya, tüm vatandaşlarımızın, öğrenci ve gençlerimizin gelip birbirinden ünlü yazarlar ile tanışması, söyleşi yapılması ve kitap fuarının tadını çıkartmalarını istiyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Kitap fuarı Ordu’ya çok yakıştı”

Fuarın açılışında gençlere hitaben de konuşan Vali Sonel, “Eğer kitap okusanız gireceğiniz sınavlarda da çok kolay soru çözebilme kabiliyeti kazanıyorsunuz. Kitap okumak insanı dinlendiriyor, huzur veriyor ve dinlendiriyor. Ordu gibi 19 güzel ilçesiyle güzel bir şehrimize bu organizasyon çok yakıştı” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı, kaymakamlar, protokol mensupları, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, öğretmen ve öğrencilerin katılımı ile fuarın açılışı gerçekleştirildi. Protokol üyeleri, fuarda yer alan yayınevi kuruluşlarını da dolaşıp fuarın hayırlı olmasını temenni etti.

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