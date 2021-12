Oral: “Mevlana, sığınılacak bir limandır”

Yalova’nın Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, vuslatının 748’inci yılında büyük İslam alimi Hazreti Mevlana Celaleddin-i Rumi’yi andı.

Başkan Oral, Anadolu insanının mayasında olan dayanışma, hoşgörü, kardeşlik, paylaşma kültürünün yüzyıllardır var olmaya devam ettiğini ifade ederek, “Bir duvarın tuğlaları gibi milletimizi bir ve beraber yapan maya; Mevlanaların, Yunus Emrelerin, Hacı Bektaş-ı Velilerin eliyle hayat bulmuştur. Engin insan sevgisi ve hoş görüsü ile Mevlana; sığınılacak bir liman, güvenilecek bir dosttur” dedi.

Hazreti Mevlana’nın değerinin her geçen gün daha iyi anlaşıldığını söyleyen Başkan Oral, “Kendimizi dünyaya, Hazreti Mevlana’nın penceresinden takdim etmek hepimizin görevi olmalıdır. Hazreti Mevlana; sevgi, hoşgörü, birlik, beraberlik adına verdiği mesajlarla kan, nefret ve acının damga vurduğu 13. yüzyılda bütün insanlığa umut ışığı olmuştur. Onu bu denli ve her dem taze tutan şey aşktır, sevgidir. Onun yeşerttiği sevgi ortamının temelinde barış vardır. Bütün farklılıkların, hırsların, kavgaların, ayrılıkların, öfkelerin ve kinlerin kısaca insanı kirleten her duygunun hoşgörüyle yok edilmesi vardır” diye konuştu.