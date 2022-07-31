Operatörün pandemide yazdığı kitap 5. baskıyı yaptı

Adana’da pandemide sıkılınca kitap yazmaya başlayan operatörün kitabı çok satılanlar listesine girerek 5. baskıyı yaptı.

Adana Büyükşehir Belediyesinde asfalt plent operatörü olarak çalışan Erhan Güler (35), pandemide uzun süre boş kalınca sıkılarak kitap yazmaya karar verdi. 2021 Ocak ayında kitabı baskıya yetiştiren Güler’in “Labrador” isimli kitabı 5. baskıyı yaparak en çok satan kitaplar listesine girdi. Güler yaptığı açıklamada, “Uzun süredir boş vaktimi olumlu yönde değerlendirmek için yazıyordum. Lakin pandemi süreci benim için daha organize ve amaçlı bir şekilde yazma dönemi oldu. Polisiye merakımı şekillendirdim ve üzerine bir kurgu roman yazmak istedim. Bolca zamanım vardı ve yazarak, kurgulayarak geçirmek istedim. Evlerimize ve odalarımıza hapsolmak yazarlar için en verimli dönemdi. Bazen oturup saatlerce yazıyor ve düşünüyordum. Pandemi tam anlamı ile bitmeden romanımı bitirdim, ilk baskısı geçen yıl ocak ayında yapıldı. Kitabın çıktığı günden bugüne kadar yaklaşık 1.5 yılda çok aşırı bir şekilde satıldı. Ben bu kadar satılacağını tahmin etmiyordum. Genel anlamda benim için başarı ilk baskıyı bitirebilmekti. Çünkü pazarı araştırdım ve ilk eserini ortaya çıkaran yazarların pekte ilgi görmediğini gördüm. Bir kaç hafta içinde ilk baskımı bitirdim ve ardına 2. ve 3. baskı geldi. Son olarak 5. baskı geldi” dedi.