OnurMine’nin Yeni Single’ı “Dünya Hali” Yayında!

Sözü, müziği ve düzenlemesi OnurMine imzalı şarkının mix & mastering’inde Harun Genç ve Stüdyo 440 yer alıyor. Erdal Toprak’ın kayıtlarını aldığı şarkının video klibi ise Barış Kanun yönetmenliğinde çekildi.

İlk şarkılarının ardından “Gel” ve “Yalan Olup Gidiyoruz” adlı teklilerini de yayınlayan Onur ve Mine çifti, dördüncü kez dinleyicisiyle buluşuyor! İzmir ve Manisa kökenli ikilinin geçmişine bakıldığında küçük yaşlardan itibaren müzikle iç içe oldukları ve müziğin eğitim hayatlarına da entegre edildiğini görebilmek mümkün.

“Dünya Hali” 18 Mart’ta Avrupa Müzik markasıyla tüm dijital müzik mağazalarında yayında.