Onlar “Dünyanın İlk Özel Sinemacıları”

Kocaeli’de Engelsiz Yaşama Destek Merkezi (EYDEM) çatısı altında faaliyet gösteren özel gereksinimli öğrenciler eşine az rastlanan bir projeye imza attı. İki aylık zorlu eğitimi tamamlayan özel gereksinimli öğrencilerin rol aldığı kısa film seyircinin beğenisini kazandı.

Derince Belediyesi bünyesinde ilçede yaşayan özel gereksinimli bireylere hizmet veren Engelsiz Yaşama Destek Merkezi’nde (EYDEM) 2022-2023 Eğitim-Öğretim dönemi faaliyetleri devam ederken, öğrenciler ülke çapında ses getiren bir projeye daha imza attı. Hayata geçirilen “Dünyanın İlk Özel Sinemacıları” projesi düzenlenen gala ile izleyicileriyle buluştu. Galada ilk olarak özel gereksinimli kursiyerleri konu olan ‘Engelsiz Sinemacılar’ adlı belgesel sahnelendi. Belgeselin ardından ise “Dünyanın İlk Özel Sinemacıları” olan Derince Belediyesi Engelsiz Yaşama Destek Merkezi öğrencilerinin rol aldığı “Hayallerin Ötesinde” filmi perdeye yansıtıldı. Duygu dolu anların yaşandığı filim, seyirciler tarafından ayakta alkışlandı.

Yenikent Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa; Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’un eşi Selda Yavuz, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün eşi Şükran Aygün, AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, MHP Derince İlçe Başkanı Salim Sayar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Osman Karabayır, Çocuk Sinema Okulu Kurucusu Emre Turanlı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Engel yürekte değilse her zorluğu birlikte aşabiliriz”

Fırsat verildiğinde özel öğrencilerin neler yapabileceğinin bir kez daha gözler önüne serildiğini belirten Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, “Sevgi varsa engel yoktur anlayışıyla çalışarak yılın 364 günü özel öğrencilerimizin yanında olduk olmaya da devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde her alanda olduğu gibi engelli vatandaşlarımıza yönelik hem hükümet hem de yerel yönetimiz olarak önemli çalışmalara imza attık. 20 yıldır engelsiz bir dünya inşa etmek için hayatın her alanında büyük bir dönüşüm gerçekleştirdik. Eğitimden sağlığa ulaşımdan istihdama her alanda yaptığımız çalışmalarla engelsiz vatandaşlarımız ve ailelerinin yanında olduk. Gönül gönüle vererek bugüne kadar engelli bireylerle aştık inşallah bundan sonraki süreçte yine aşacağız. Engel yürekte değilse her zorluğu birlikte aşabileceğimize inanıyorum” dedi.

“Önemli olan bu yola çıkmak”

Yeni bir Engelsiz Yaşama Destek Merkezi inşa edileceğinin müjdesini veren Başkan Aygün, “Proje çalışmalarını başlattığımız ve engelsiz yaşama merkezimizi, Askeri Hastane alanımızın bulunduğu bölgeye inşa ederek, çok modern bir şekilde sunacağız. Küçük bir belediyesiniz bunu nasıl yapacaksınız derseniz, Avrupa Birliği bu projelere çok büyük destekler veriyor onlara müracaat edeceğiz, eğer olmazsa bakanlığımıza o da olmazsa büyükşehrimize gideceğiz önemli olan bu yola çıkmak. Bu vesileyle başta özel öğrencilerimiz olmak üzere projemize katkı sunan herkese şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

“Dünyanın ilk özel çocuk sinemacılarını yetiştirmek adına iki aylık bir eğitim tamamladık”

Çocuk Sinema Okulu Yapımcısı Emre Turanlı, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü adına böyle anlamlı bir projeyi dünyanın ilk özel çocuk sinemacılarını yetiştirmek adına iki aylık bir eğitim tamamladık. İki belgesel film ve bir normal film olmak üzere 3 film gerçekleşti. Derince Belediyesi Engelsiz Yaşam Destek Merkezi Öğrencilerinin oyunculukları, kamera arkası ve kamera önü eğitimleriyle mükemmel bir projeye tamamladık. Çok anlamlı bir günde umarım bundan sonrada devamını getireceğimiz bir projeye imza atmışızdır” şeklinde konuştu.

“Hayalimden daha da güzel oldu”

Ünlü televizyon programcısı Müge Anlıyı canlandıran Özel Birey İrem Çelikgöz, “Hayalimden daha da güzel oldu, filmimizin ismi de hallerin ötesinde inşallah daha da ilerleyeceğiz hepimize hayırlı olsun. Müge Anlıyı oynamak aslında ilk başlarda zordu sonra dedim ki ‘İrem sen bu işi başarırsın, kuvvetlisin, hiç pes etme’ ve sonunda başardım” ifadelerini kullandı.