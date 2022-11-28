O’na soğuk işlemiyor

Malatya’nın Arapgir ilçesi Kayaarası kanyonunda derme çatma bir kulübe de yaşayan halk arasında “Arapgirli Tarzan” olarak bilinen 63 yaşındaki Ümit Aydın doğunun buz tuttuğu şu günlerde suya girerek türkü söyledi.

Arapgir ilçesi Kayaarası kanyonunda yaklaşık 25 yıldır sadece üzerindeki şortla yaşayan ve halk arasında ’Arapgirli Tarzan’ olarak adlandırılan Ümit Aydın, mevsim fark etmeksizin üzerinde sadece bir şortla suya girerek türkü söylüyor. Doğu’nun buz tuttuğu şu günlerde kulübesine kurduğu kuzine sobasında bir taraftan kumpir pişiren Aydın diğer taraftan da bir elinde klarneti diğerinde cümbüşüyle türkü söyleyerek temiz hava doğanın tadını çıkarıyor. Kış aylarında eski 10 derece de suya girdiği bilinen Aydın közde çayını da ihmal etmez iken bölgeyi ziyaret edenlere de çevreyi kirletmemesi konusunda uyarılarda buluyor. Yaz aylarında yüzmektense kar yağışının gerçekleştiği zamanlarda suya girmeyi tercih ettiğini ifade eden Aydın, “ Kış aylarında su daha güzel oluyor suya girince ısınıyorum” dedi. Vatandaşları Arapgir’e davet eden Aydın,” Suya girmeden önce arkadaşa sordum hava sıcaklığının beş derece olduğunu söyledi. Moralim bozuldu eksi 10-15 derece olsaydı daha güzel olurdu. Şimdilerde suyumuz daha temiz hava serin su güzel. İnsanlarımız gelsinler vadimizi gezsinler. Herkesi Arapgir’e bekliyoruz buyurun gelin” diye konuştu