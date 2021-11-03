Ömür Özdemir'in kitabından uyarlandı: 'Fazla Şaapma' 5 Kasım'da vizyona giriyor





Hakan Odabaş’ın yapımcılığı üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ahmet Kapucu’nun yer aldığı sıra dışı komedi filmi 'FAZLA ŞAAPMA' 5 Kasım 2021 tarihinde Türkiye’de vizyona giriyor.



‘Her şey bir nedenle olur, olmuyorsa da bir nedeni vardır’



Yazarın ilginç hayat hikayesinden kesitler sunan film, hayatı bazen fazlaca ciddiye aldığımızdan dolayı güzel şeyleri kaçırdığımızı bazen de çokça şeye takıldığımızı kısaca fazla şaapmamamız gerektiğini anlatıyor.





Bir öğretmen çocuğu olan Ömür’ün, askerlik sonrası geçirdiği işsizlik döneminden sonra iş hayatında tutunma çabasını ve bu arada yaşadığı aşkı trajikomik bir şekilde anlatan film; Arnon Grunberg’in ‘Her şey bir nedenle olur, olmuyorsa da bir nedeni vardır’ sözünden yola çıkıyor.





Dükkan gibi bir insanım



Ömür’ün başına gelenler, hayatın içindeki sevinçlerin ve hüzünlerin fazla abartılmadan yaşanması gerektiği duygusuna götürüyor bizi. Fazla Şaapma ismi de buradan geliyor.





O dükkana ne açılsa tutmadı cümlesindeki ‘dükkan gibi bir insanım’ diyen Ömür’ün, günümüzde bir çok insanın yaptığı gibi kendini değerli hissetme savaşını izliyoruz filmde…





Sürpriz: Gökhan Türkmen şarkısı ‘İhtimaller Perisi’



Çekimlerinin bir bölümü Kıbrıs’ta yapılan, hikayesi ve kadrosuyla da oldukça dikkat çeken filmin müziklerini Samet Önder Kök hazırladı.



Türk pop müziğinin güçlü müzisyen ve yorumcularından Gökhan Türkmen de filme şarkısıyla konuk oldu. Sözlerini Ozan Turgut, bestesini ve yorumunu Gökhan Türkmen’in yaptığı ‘İhtimaller Perisi’ şarkısı, filmin duygusu yüksek görsellikteki sahnesinin atmosferi için kullanıldı.

