"Ömrümün sonuna kadar" İnegöl’ü kahkahaya boğdu

İnegöl Belediyesi, Şubat ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında ünlü isimlerin sahnelediği “Ömrümün Sonuna Kadar” isimli tiyatro oyununu ilçe halkıyla buluşturdu. 1 buçuk saat süren gösteri, salonu dolduran vatandaşları kahkahaya boğdu.

Şehrin kültür sanat hayatına yön veren organizasyonlar düzenleyen İnegöl Belediyesi, Şubat ayında da birbirinden farklı kültürel etkinlikleri ilçe halkıyla buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda İnegöl’de kültür sanatın merkezi haline gelen Beşinci Mevsim Kültür Merkezi, kahkaha dolu bir gösteriye ev sahipliği yaptı.

Temaşa Gösteri Sanatlarının yapımcılığını üstlendiği ve Buket Dereoğlu, Kayra Şenocak, Dost Elver ile Yelda Alp’in sahne aldığı, adeta her dakikasında günlük hayattan kesitler sunan “Ömrümün Sonuna Kadar” isimli yetişkin tiyatro oyunu, Cuma akşamı 20.00’da İnegöllü sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Kayra Şenocak’ın yazıp yönettiği ve oynadığı muhteşem oyunu, vatandaşlarla birlikte Belediye Başkanı Alper Taban da beraberindeki meclis üyeleriyle beraber izledi. 2 perdeden oluşan ve yaklaşık 1 buçuk saat süren gösteride; iki farklı huy, iki farklı tür ve iki farklı ruh aynı çatı altında sorunsuz yaşayabilir mi sorusunun cevabı arandı. Her bir sahnesi ayrı bir kahkaha tufanı olan oyun, izleyicilerden tam not aldı.

Tiyatro gösteri sonrası Belediye Başkanı Alper Taban da sahneye davet edildi. Kısa bir selamlama konuşması yapan Başkan Taban, “Hayatın içinden kesitler izledik bu akşam. Yaşamıyorum diyen yoktur herhalde. Oyuncularımızın yüreğine sağlık. Kendilerini performanslarından dolayı tebrik ediyorum. Siz değerli vatandaşlarımıza da katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum” dedi. Ardından oyunculara günün anısına hediye takdimi yapıldı.