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“Omar ve Biz” 3 ödül daha kazandı

Omar ve Biz ayrıca Ankara Film Festivali’de Ulusal yarışmadan da En İyi Kurgu Ödülü (Maryna Er Gorbach ve Aziz İmamoğlu) ödülüne layık görüldü...

Kültür Sanat 12.09.2020, 09:18
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“Omar ve Biz” 3 ödül daha kazandı

Uluslararası bir çok başarı kazanan OMAR VE BİZ, Rusya Federasyonu / Tataristan Özerk Cumhuriyeti başkenti Kazan’da düzenlenen 16. Uluslararası Kazan Film Festivali’den En İyi Yönetmen (Maryna Er Gorbach ve Mehmet Bahadır Er) ve En İyi Erkek Oyuncu Ödülü (Cem Bender) ödülleri ile döndü.

Omar ve Biz ayrıca Ankara Film Festivali’de Ulusal yarışmadan da En İyi Kurgu Ödülü (Maryna Er Gorbach ve Aziz İmamoğlu) ödülüne layık görüldü...

“Önyargılar ve iletişimsizlik” üzerine sorduğu evrensel soruları sanatsal derinlik ile anlatan film, eylül ayında dört ülkede daha gösterilecek.

10-13 Eylül tarihleri arası Harlem Uluslararası Film Festivali, New York Amerika’da yarışma, 

3-11 Eylül İtalya’da LAO Film Festivali İnsan Hakları Filmleri Yarışması,

11-19 Eylül Müslüman Filmler Festivali Avustralya’da yarışma,

26 Eylül’de İspanya’da IMAGINDIA Film Festivali Mülteci Filmleri Yarışmasına katılacak,

Son olarak 29 Eylül- 3 Ekim tarihleri arası Odesa Film Festivali’nde Ukrayna’da gösterilecek...

 “Omar ve Biz”, Kültür Bakanlığı destekli ve TRT ortaklığı ile çekildi. 

ÖZET:

 İsmet (Cem Bender) uzun yıllar sınır görevi yaptıktan sonra yeni emekli olmuş bir askerdir.  İletişim kurmakta zorlanan yapısı sebebiyle oğlu Kemal (Ushan Çakır) kendisinden kaçarak Amerika’ya gitmiştir. Karısı Fetihe (Uygar Tamer) de oğlunun yanına gitmek istiyordur.

Türkiye | Yunanistan sınırındaki yazlık bir sitede kışın da yaşamaya devam eden İsmet, komşusu Sabri (Menderes Samancılar) ’nin hayatını kurtaran iki göçmeni evinde misafir etmeye başlamasıyla kendisini beklemediği olaylar içinde bulur.

Yaşadığı insani tecrübe Ismet’in önyargılarıyla yüzleşmesini sağlayacaktır.

Filmin ana karakterleri *Omar ve *Mariye Türkiye’de geçici göçmen olarak yaşayan (*Taj Sher Yakub ve *Hala Alsayasneh) Suriye’li iki göçmen oyuncu tarafından canlandırmaktadır. 

Künye

Yönetmen: Maryna Er Gorbach & Mehmet Bahadır Er

Yapımcı : Senaryo: Mehmet Bahadır Er

Görüntü yönetmeni: Aydın Sarıoğlu

Oyuncular:

 Cem Bender

Taj Sher Yakub

Menderes Samancılar

Hala Alsayasneh

Uygar Tamer

Ushan Çakır

N'Sele Celia Sophie

Timur Ölkebaş

Ali Emrah Doğan

Volkan Girgin

Sedef Girgin

Savaş Sezer 

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