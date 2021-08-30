Oluz Höyük’ün 2500 yıllık Pers Yolu

Amasya’daki Oluz Höyük’te yaklaşık 2 bin 500 yıllık Pers Yolu’nun izleri gün ışığına çıktı. Kazı Başkanı Prof. Dr. Şevket Dönmez, “Ünik bir kalıntı olan Pers Yolu Anadolu’nun en eski yol sistemlerinden biridir” dedi.

15 yıldır arkeolojik kazıların sürdüğü Oluz Höyük’ün Anadolu Demir Çağı arkeolojisinde bugüne değin görülmeyen sıra dışı bulgularıyla dikkat çeken bir yerleşim yeri olduğunu vurgulayan İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dönmez, ortasında açık su kanalı bulunan, 28 metre uzunluğunda ve 8,5 metre genişliğindeki Pers Yolu’nun bu bulgulardan en önemlileri arasında olduğunu söyledi.

Özgün malzemesiyle pasif koruma ve sağlamlaştırmaya tabi tuttukları yolda süren çalışmada Batman Üniversitesinden Uzman Konservatör Dr. Hüseyin Akıllı’nın önemli desteğini aldıklarını anlatan Prof. Dr. Dönmez, “Anadolu yerleşmelerine baktığımız zaman bu denli anıtsal bir yolu göremiyoruz. Bu yol Oluz Höyük için özel bir anlam ifade ediyor” diye konuştu.

Taşlı yolun yerleşmeyi ikiye ayırdığını anlatan Dönmez, “Kuzeyinde daha çok sivil alanları, sarayların ve malikanenin olduğu bölümü görüyoruz. Güneyinde ise dinsel alanlar var. Ateşgedeyi, kurban ritüellerinin gerçekleştiği platformları görüyoruz. Bu bakımdan Pers Yolu boyutlarıyla, anıtsallığıyla Anadolu’da bir ilki gerçekleştirmiş oluyor” şeklinde konuştu.

10 kültür katmanının saptandığı kazıya, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Tarih Kurumu, Amasya Valiliği ile Amasya Belediyesi destek veriyor.