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ÖLÜMCÜL TAKİP (BLITZ) FİLMİNİN KONUSU NEDİR OYUNCULARI KİMLERDİR?
Zorlu bir polis memuru şehre korku salmış seri katili alaşağı etmek için görevlendirilir. Olaylar daha da derinleştikçe hedefin bir anda kendisi olduğunu görür. Editör Görüşü: Bitmeyen bir aksiyon. Jason Statham severler ekran başına. Aksiyon sevenler için günün en güzel filmlerinden biri.
Kültür Sanat 05.02.2021, 19:38
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ÖLÜMCÜL TAKİP ( BLITZ )
YAPIM YILI : 2011
YÖNETMEN: ELLIOT LESTER
OYUNCULAR: JASON STATHA, LUKE EWANS, AIDAN GILLIEN,DAVID MORRISEY
KONUSU:
Başarılı ve sert bir polis olan Tom Brant (Jason Statham) şehre korku salan Blitz adlı seri katili yakalamak için görevlendirilir. Olaylar geliştikçe işin içinde kendisinin de olduğunu, birilerinin onu hedef yaptığını anlar. Uyuşturucudan kurtulmaya çalışan arkadaşını tehdit eden Blitz'in listesinde Brant te mi vardır?