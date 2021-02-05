ÖLÜMCÜL TAKİP (BLITZ) FİLMİNİN KONUSU NEDİR OYUNCULARI KİMLERDİR?

ÖLÜMCÜL TAKİP ( BLITZ )



YAPIM YILI : 2011



YÖNETMEN: ELLIOT LESTER



OYUNCULAR: JASON STATHA, LUKE EWANS, AIDAN GILLIEN,DAVID MORRISEY



KONUSU:

Başarılı ve sert bir polis olan Tom Brant (Jason Statham) şehre korku salan Blitz adlı seri katili yakalamak için görevlendirilir. Olaylar geliştikçe işin içinde kendisinin de olduğunu, birilerinin onu hedef yaptığını anlar. Uyuşturucudan kurtulmaya çalışan arkadaşını tehdit eden Blitz'in listesinde Brant te mi vardır?