banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner420

banner526

Son Dakika
Bir indirim bir zam! Vatandaşın kafası karışık... Motorine zam kapıda!
Bir indirim bir zam! Vatandaşın kafası karışık... Motorine zam kapıda!
İstanbul’da kar yağışı etkili oluyor
İstanbul’da kar yağışı etkili oluyor
Sigaraya zam yağıyor! Bir zam daha geldi...
Sigaraya zam yağıyor! Bir zam daha geldi...
Ali Babacan'dan mülteci açıklaması!
Ali Babacan'dan mülteci açıklaması!

Ölü hayvanların içini doldurup işyerinde sergiliyor

Giresun’un Bulancak ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki Kenan Özdemir, tahnit sanatı olarak bilinen hayvan doldurma sanatı ile ölü hayvanları yaşatıyor. Yaklaşık 32 yıldır tahnit sanatıyla binden fazla hayvan dolduran Özdemir, kereste sattığı işyerini adeta müzeye dönüştürürken, bir kısmını da bazı üniversitelere hediye etti.

Kültür Sanat 18.03.2022, 09:44
Ölü hayvanların içini doldurup işyerinde sergiliyor

Giresun’un Bulancak ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki Kenan Özdemir, tahnit sanatı olarak bilinen hayvan doldurma sanatı ile ölü hayvanları yaşatıyor. Yaklaşık 32 yıldır tahnit sanatıyla binden fazla hayvan dolduran Özdemir, kereste sattığı işyerini adeta müzeye dönüştürürken, bir kısmını da bazı üniversitelere hediye etti.

Yaklaşık 32 yıldır içini doldurduğu hiçbir hayvanın vurularak öldürülmediğini doğada ölü olarak bulunan hayvanları gömmek yerine tahnit sanatıyla yaşatıldığını belirten Özdemir, “Tedavi sırasında ölen ya da doğada ölü bulunan yaban hayvanlarını tahnitliyorum. Orman İşletme Müdürlüğü ve Doğa Koruma ve Milli Parklar’ın ölü bulduğu tilki, karaca, yaban kedisi, tavşan, kırlangıç gibi havanların tahnitini yapıyorum. 32 yıldır yaklaşık bine yakın hayvanın tahnit işlemini yaptım. Nesli tükenmekte olan hayvanları hiç bir maddiyat elde etmeden tahnitliyorum. Bu sanatı ise iş dolayısıyla sık sık gidip geldiğim Ankara’da arkadaşım vesilesiyle öğrendim. Meraklı olduğum için olmalı ki bir yıl gibi bir sürede öğrendim. Oysa bu sanatı öğrenmek yıllar alıyor. İş kolay değil, temiz bir meslek de değil çünkü hayvanlarla uğraşıyoruz. Bu işin maddi bir kazancı yok ancak hobi olarak yapılır. Mesela tahniti öğretmek istiyorum ama kimse öğrenmek istemiyor. Benden sonra da tahnit devam etsin istiyorum ama gençler maalesef uğraşmak istemiyor” dedi.

"Hayvan müzesi açmak istiyorum

Çocukların yaban hayatını adeta müzeye çevirdiği işyerinden öğrendiğini de ifade eden Özdemir, “Benim bu işten maddi bir gelirim olmadı ve gelir amacıyla da başlamadım. Hobi olarak bu işi yapıyorum ama beni en çok da mutlu eden çocukların ilgi göstermesidir. Çocuklar dikkatini çekiyor ve buraya geliyorlar. Çocuklar bu konuya çok duyarlılar, ben de çocukların bu ilgisine karşı müze açmak istiyorum. Türkiye’nin çoğu yerinden teklif geliyor bize de yapın diye ama ilk ben kendi memleketimde bir müze olsun istiyorum. Benim istediğim müze, çocuklar geldiği zaman gezeceği, göreceği bir yer olsun istiyorum. Yetkilerinin de bu konuda duyarlı olmasını bekliyorum, ben bu işi zaten çocuklar ve insanlar görsün diye yapıyorum” diye konuştu.

"Doldurma yaptığım hayvanların hiç biri silahla vurulmadı"

Bugüne kadar doldurduğu hiçbir hayvanın vurularak öldürülmediğini belirten Özdemir, “Hayvanların hiç birini vurmuyorum, kaza sonucu veya ölen hayvanları Orman İşletme Müdürlüğü ve Doğa Koruma ve Milli Parklar’dan temin edip tekrardan hayvanları hayata döndürüyorum böylelikle soyu biten hayvanları da tahniti oluyor. Çok parçalanmış hayvanları da ziyan etmiyorum. Türkiye’de sayılı kişiler tahnit yapıyor 10 kişiyi geçmez, tahnit sadece kimyasal maddelerle doldurmak değil, deriyi hazır hale getirmek için tabaklama yapıyoruz. Deriyi bekletiyoruz ilk ondan sonra kalıpla birlikte manken yapılıyor. Tahnit sanatında ölüm yok. Bir kere yapıldı mı yıllarca yaşar çürümez, eskimez. Dikkat edilmesi gereken tek bir şey var oda güneş ışığı rengini alır. Tahnit yaptığımda farklı olaylarla karşılaştım. Horozu, danası ölen vatandaşlar getireyim tahnit yap diyen çok oldu. Enteresan insanlarımız var” dedi.

Yorumlar (0)
hafif kar duşu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 29 70
2. Konyaspor 29 55
3. Fenerbahçe 29 50
4. Başakşehir 29 47
5. Alanyaspor 29 46
6. Hatayspor 29 46
7. Adana Demirspor 29 45
8. Beşiktaş 29 45
9. Karagümrük 29 40
10. Kayserispor 29 38
11. Galatasaray 29 38
12. Antalyaspor 29 38
13. Sivasspor 29 37
14. Gaziantep FK 29 37
15. Kasımpaşa 29 35
16. Giresunspor 29 35
17. Altay 29 29
18. Göztepe 29 27
19. Rizespor 29 23
20. Ö.K Yeni Malatya 29 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Eyüpspor 27 45
6. Erzurumspor 27 44
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 26 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 27 51
5. M. United 29 50
6. West Ham United 29 48
7. Tottenham 28 48
8. Wolverhampton Wanderers 29 46
9. Aston Villa 28 36
10. Southampton 29 35
11. Crystal Palace 29 34
12. Leicester City 26 33
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 29 30
16. Leeds United 29 26
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 28 66
2. Sevilla 28 56
3. Barcelona 27 51
4. Atletico Madrid 28 51
5. Real Betis 28 49
6. Real Sociedad 28 47
7. Villarreal 28 45
8. Athletic Bilbao 28 40
9. Valencia 28 37
10. Celta Vigo 28 35
11. Osasuna 28 35
12. Espanyol 28 33
13. Rayo Vallecano 27 32
14. Elche 28 32
15. Getafe 28 28
16. Mallorca 28 26
17. Granada 28 25
18. Cadiz 28 24
19. Deportivo Alaves 28 22
20. Levante 28 19