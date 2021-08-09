“Ölmez Ağacın Gölgesinde Kitap Fuarı” Edremit’e başlıyor

Balıkesir’in Edremit ilçesinde 4. Edremit Kitap Fuarı, 10 Ağustos Salı günü saat 18:00’de Altınkum Belediye Tesisleri’nde kapılarını kitapseverlere açıyor.

2017’den bu yana “Ölmez Ağacın Gölgesinde Kitap” sloganıyla yapılan fuar sekiz gün sürecek. 50’ye yakın yayınevinin ve 200’e yakın yazar, şair, gazeteci, belediye başkanı ve milletvekilinin katılacağı 4. Edremit Kitap Fuarı 17 Ağustos’ta sona erecek.

4. Edremit Kitap Fuarı’nda Ahmet Ümit, Ataol Behramoğlu, Ayşe Kulin, Filiz Ali, İnci Aral, Kahraman Tazeoğlu, Nevzat Çelik, Sunay Akın gibi edebiyatçıların yanı sıra Uğur Dündar, Merdan Yanardağ, Serhan Asker, Sinan Meydan, Gürkan Hacır gibi birçok gazetecinin katılacağı fuarın açılışında CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın da yer alacak.