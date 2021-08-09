Son Dakika
Prof. Dr. Özdarendeli: 'Türkcovac İngiliz varyantına yüzde 100 etkili, Delta ile ilgili çalışmalar sürüyor'
“Ölmez Ağacın Gölgesinde Kitap Fuarı” Edremit’e başlıyor
Balıkesir’in Edremit ilçesinde 4. Edremit Kitap Fuarı, 10 Ağustos Salı günü saat 18:00’de Altınkum Belediye Tesisleri’nde kapılarını kitapseverlere açıyor.
Kültür Sanat 09.08.2021, 12:23
Balıkesir’in Edremit ilçesinde 4. Edremit Kitap Fuarı, 10 Ağustos Salı günü saat 18:00’de Altınkum Belediye Tesisleri’nde kapılarını kitapseverlere açıyor.
2017’den bu yana “Ölmez Ağacın Gölgesinde Kitap” sloganıyla yapılan fuar sekiz gün sürecek. 50’ye yakın yayınevinin ve 200’e yakın yazar, şair, gazeteci, belediye başkanı ve milletvekilinin katılacağı 4. Edremit Kitap Fuarı 17 Ağustos’ta sona erecek.4. Edremit Kitap Fuarı’nda Ahmet Ümit, Ataol Behramoğlu, Ayşe Kulin, Filiz Ali, İnci Aral, Kahraman Tazeoğlu, Nevzat Çelik, Sunay Akın gibi edebiyatçıların yanı sıra Uğur Dündar, Merdan Yanardağ, Serhan Asker, Sinan Meydan, Gürkan Hacır gibi birçok gazetecinin katılacağı fuarın açılışında CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın da yer alacak.