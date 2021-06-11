Öldüğümüzde paramız bankada kalır ama yaşarken harcayacak yeterli paramız yoktur...

Çin’de zengin bir iş adamı öldüğünde bankadaki 1.9 milyar dolar eşine kaldı. Eşi de adamın şöförüyle evlendi...

Şöför şöyle söyledi:

– Ben hep patronum için çalıştığımı sanırdım. Şimdi anlıyorum ki meğer o benim için çalışıyormuş!...

Acı gerçek şudur:

Daha çok yaşamak daha zengin olmaktan önemlidir. O halde kimin kim için çalıştığını sorun etmektense güçlü ve sağlıklı bir bedene sahip olmaya çalışmalıyız...

Son model bir cep telefonunun fonksiyonlarının % 70’i kullanılmaz!

Lüks bir arabanın aksesuarlarının % 70’i gereksizdir...

Lüks bir villanız ya da malikaneniz olsa alanın % 70’ini kullanmazsınız...

Gardrobunuz için durum farklı mı? Giysilerinizin % 70’i yepyeni durur...

Yaşam boyunca çabaların ve kazançların % 70’i başkalarının harcaması içindir...

Demek ki biz, kendimize ait % 30’a sahip çıkmalı ve ondan tam yarar sağlamalıyız...

O halde;

Varlıklı olmasanız da mutlu olmaya çalışın...

Sevdiğiniz insanlar için zaman ayırın..