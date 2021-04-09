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Öğretmenler pandemi dönemindeki anılarını kitaplaştırdı

Türkiye’nin dört bir tarafından öğretmenler pandemi dönemindeki ilginç anılarını kitaplaştırdı.

Kültür Sanat 09.04.2021, 10:50
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Öğretmenler pandemi dönemindeki anılarını kitaplaştırdı

Türkiye’nin dört bir tarafından öğretmenler pandemi dönemindeki ilginç anılarını kitaplaştırdı.

Öğretmenlerin kitap çalışması bir hayalle başladı. Samsunlu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Murat Aksoy, pandemi dönemini bir fırsata çevirerek sosyal medya aracılığı ile ulaştığı öğretmenler ile birlikte ‘öğretmen anılarından oluşan’ kitapların yayımlanmasına öncülük etti. "Katre-i Hatıra" ismini verdiği kitapların dördüncüsü çıktı.

Murat Aksoy, Türkiye’de bu alanda başlattığı örnek çalışma ile onlarca öğretmenin ortak bir paydada buluşmasına vesile olmakla kalmadı, çıkan kitapları ile birlikte birçok farklı kitapları Vedat Oyuklu ve Harun Ayaydın isimli yazar-öğretmen arkadaşlarının da desteğiyle köy okullarındaki öğrenciler başta olmak üzere onlarca ilde öğrencilerle buluşturdu. Murat Aksoy, serinin devam edeceğinin müjdesini vererek ekip arkadaşlarına teşekkürlerini iletti.

Kitapta; Vedat Oyuklu hocanın öğrencilerin oynayabilmeleri için okula kar getirmesi, İlkay hocanın her şeyden korkan öğrencileri, Basri hocanın başvurduğu ilginç yöntemler anılar arasında yer alıyor.
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