‘Öğretmenler Günü’ne özel konser

Samsun’da ‘Öğretmenler Günü’ne özel verilen Türk sanat müziği konseri beğeniyle izlendi.

İlkadım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Klasik Türk Sanat Müziği(TSM) Korosu tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri çerçevesinde konser verildi. Belediye hizmet binasında verilen konser büyük ilgi gördü.

20 koro üyesi, solist ve 15 orkestra ekibinin sahneye çıktığı gecede TSM konseri yaklaşık 3 saat sürdü. Sanat müziği severlerin yoğun ilgi gösterdiği Türk sanat müziği konserinde çalınan farklı yörelerin eserleri dinleyicilerden tam not aldı. 20 musiki eserin seslendirildiği gecede katılımcılar zaman zaman eserlere eşlik ederek eğlenceli anlar yaşadı.

Gecede konuşan İlkadım Belediyesi Başkan Yardımcısı Şerif Mırık, “24 Kasım münasebetiyle tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum. Özellikle Doğu ve Güneydoğu’da şehit olmuş öğretmenlerimiz var. Onlara yüce Allah’tan rahmet diliyorum. Gazi öğretmenlerimiz var. Onlara acil şifalar diliyorum. İlkadım Belediyesi olarak bünyemizde bulunan 157 tane öğretmenimiz var. Onlarla buluşarak bir yemek programı düzenlemiştik. Onların geleceğe hazırladığı gençlik, bizim yarınlarımız olacaktır. Bugün ise Türk Sanat Müziği Korosu eşliğinde şarkılar söylendi. Konsere gelen herkese teşekkür ederim” dedi.

Konser, koro şefi Erdal Şahin’e hediye ve plaket takdimi ile son buldu.