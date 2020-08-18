Öğretmenler Arası Kısa Öykü Yarışması için başvurular başladı

Milli Eğitim Bakanlığınca, Hasan Ali Yücel Edebiyat Ödülleri kapsamında ikincisi gerçekleştirilecek olan "Öğretmenler Arası Kısa Öykü Yarışması"na başvurular bugün başladı. Başvurular 17 Eylül tarihine kadar devam edecek.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce ikincisi düzenlenen yarışmanın bu yılki teması "Yuva" olarak belirlendi. Bu tema ekseninde yazılacak bütün öyküler yarışma kapsamında kabul edilecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yarışmaya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Edebiyatımızın sesi okullardan yükselmeye devam ediyor. Kalemini duyurmaya ve mürekkebini edebiyat için akıtmaya hevesli öğretmenlerimizi, bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek olan Hasan Ali Yücel Edebiyat Ödülleri kapsamında ’Öğretmenler Arası Kısa Öykü Yarışması’na davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Yarışmanın detayları

Yarışmaya Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okul/kurumlarda, eğitim öğretim hizmetleri sınıfında fiilen görev yapmakta olan öğretmen ve yöneticiler katılabilecek. Başvuru sahipleri en fazla bir eser ile yarışmaya katılacak. Yarışmaya başvurusu yapılan eserin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, ödül almamış ve herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekiyor.

Başvuruda bulunmak isteyen öğretmenler, eserlerini okul/kurum müdürlüklerine 24 Ağustos-17 Eylül tarihleri arasında teslim edecek. Okul müdürlükleri, eserleri 18 Eylül’e kadar ilçe milli eğitim müdürlüklerine gönderecek ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin birinci eseri belirlemesi ve belirlediği eserin il milli eğitim müdürlüklerine göndermesi süreci 21 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında olacak. İl milli eğitim müdürlüklerinin il genelinde birinci eseri belirlemesi ve belirlediği eseri Bakanlığa göndermesi de 5-16 Ekim tarihlerinde olacak. Bakanlık ön jüri ve son jüri değerlendirmesi ile dereceye giren eserlerin ilan edilmesi 19 Ekim-6 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Ödül töreni ise 24 Kasım’da yapılacak. Yarışmada birinci olan eser 10 bin lira, ikinci olan eser 5 bin lira, üçüncü olan eser 3 bin lira ile ödüllendirilecek. Ayrıca jüri özel ödülü 2 bin lira, mansiyon ödülü de bin lira olacak.