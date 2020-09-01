Öğrencilere için ’Okula Dönüş’ Koleksiyonu

Uzun bir aranın ardından okula dönmeyi bekleyen öğrencilere ve ilk defa okula gidecek olan miniklere özel bir koleksiyon hazırlandı. Koleksiyonun içerisinde maskelerde bulunuyor.

Yeni eğitim ve öğretim dönemine hazırlanan tüm öğrenciler için DeFacto, yeni bir koleksiyon hazırladı. ‘Okula Dönüş Koleksiyonu’ minik hanımefendilerin ve beyefendilerin gönlünü fethediyor. Koleksiyonda kız çocukları için elbise ve tulumlar dikkat çekerken; gömlek ve sweatshirt’ler stil sahibi beyefendilerin favorisi oluyor. Okula havalı ve güvenli bir dönüş isteyenlerin tercihi ise ikili eşofman takımları oluyor. Spor ya da klasik tüm öğrencilerin kendi tarzını okul koridorlarında yansıtacağı koleksiyon yeni normal kurallar çerçevesinde güvende kalacakları eğlenceli maskeler ile kombinleniyor. Sonbahar mevsiminin gelmesiyle öğrencilerin üşümemesi için tasarlanan hırka ve ceketler ise okul bahçelerini renklendiriyor. Eğlenceli sırt çantaları ve şıklıklarını tamamlayacakları ayakkabı seçenekleri de ‘Okula Dönüş Koleksiyonu’ içerisinde yer alıyor.

Polo yaka tişörtlerden sweatshirt’lere, pantolondan ikili eşofman takımlarına kadar tüm ihtiyaçlara cevap veren koleksiyonda yeni normal için hazırlanan çocuk maskeleri ve aksesuarlar da yer alıyor.