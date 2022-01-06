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Öğrenciler sınav stresini ´Kesişme; İyi ki Varsın Eren´ filmi ile atlattı

Şehit Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in öyküsünü anlatan ’Kesişme; İyi ki Varsın Eren’ filmi, Şanlıurfa’da Haliliye Belediyesi tarafından ücretsiz olarak öğrencilerle buluşturuldu. Film öğrenciler tarafından ilgiyle izlendi.

Kültür Sanat 06.01.2022, 10:45
Öğrenciler sınav stresini ´Kesişme; İyi ki Varsın Eren´ filmi ile atlattı

Şehit Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in öyküsünü anlatan ’Kesişme; İyi ki Varsın Eren’ filmi, Şanlıurfa’da Haliliye Belediyesi tarafından ücretsiz olarak öğrencilerle buluşturuldu. Film öğrenciler tarafından ilgiyle izlendi.

Trabzon’un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017’de teröristlerle Mehmetçiğin girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in öyküsünü anlatan "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmi, Şanlıurfa’da ilgiyle izlendi. Eren Bülbül’ün doğum günü de olan 1 Ocak´ta Türkiye´nin yanı sıra Almanya, Avusturya, Fransa, Belçika, İngiltere, Azerbaycan, Norveç ve Danimarka´da da vizyona giren "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmi, yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Şanlıurfa´da Haliliye Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen çalışma kapsamında ilçedeki kütüphane ve eğitim kurumlarında üniversite sınavlarına hazırlanan yaklaşık bin öğrenciye sinema keyfi yaşatıldı. Öğrencilerin vatan, bayrak sevgisinin güçlendirilmesi ve sınav stresinin azaltılması için düzenlenen ücretsiz sinema etkinliği, büyük beğeni topladı.

“Vatan ve bayrak sevgisi aşılanıyor”

Bir alışveriş merkezindeki sinema salonunda "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini öğrencilerle birlikte izleyen Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, film sonrası açıklamasında, vatan ve bayrak sevgisinin bu tür filmlerle gelecek nesillere aktarıldığını söyledi. Canpolat, açıklamasının devamında, "Haliliye Belediyesi olarak kültür ve sosyal işler müdürlüğümüzün düzenlediği sinema etkinliği, hem gençlik merkezlerimiz, hem kütüphanelerimiz, hem de dershane niteliğindeki eğitim kurslarımızda öğrenim gören genç kardeşlerimizle buluşturuldu. Geleceğe taşımak adına onların eğitim seviyelerini, kültür seviyelerini artırmak adına her türlü desteği veriyoruz. Bu doğrultuda geçtiğimiz yıllarda 15 yaşında PKK’lı teröristler tarafından şehit edilen şehit Eren bülbül ve şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in de öyküsünün konu edildiği´İyi ki varsın Eren’ adı altında çok güzel bir film icra edildi. Gençlerimizi sınav stresinden bir nebzede olsa uzaklaştırmak adına böyle bir etkinlik gerçekleştirildi. Hem öğrencilerimize farklı bir atmosfer yaşatıyoruz hem de devlet bütünlüğü, toprak bütünlüğü, bayrak bütünlüğü nesilden nesile nasıl aktarıldıysa, bizde genç kardeşlerimize aktarmaya çalışıyoruz. Yaklaşık bin öğrencimiz kademeli olarak filmi izleme imkanı buldu. Bu tür sosyo kültürel etkinliklerimiz devam edecek” dedi.

Filmi izleyen öğrenciler, etkinliği düzenleyen Haliliye Belediyesine teşekkür ederek, herkese izleme tavsiyesinde bulundu.

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