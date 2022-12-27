Öğrenciler, kısa filmleriyle Balıkesir’i anlattılar

Balıkesir Kent Konseyi ve Balıkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Mimarlık Fakültesi işbirliğinde, Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle düzenlenen “Bak-Gör-Çek” kısa film proje yarışması sonuçlandı.

Resim, Baskı Sanatları, Grafik Sanatlar ve Mimarlık bölümleri lisans ve lisansüstü öğrencileri; Eylül ve Aralık tarihleri arasında alanında uzman akademisyenler tarafından gerçekleştirilen çalıştayda Balıkesir kent algısı üzerine üretilen filmler yarıştı

Balıkesir’i öğrencilerin gözünden görmek ve deneyimlemek, ürettikleri filmler ile kendilerini ifade etmelerine yer vererek, düşünme konusunda motive etmek, takım çalışmasını özendirmek amacıyla düzenlenen “Bak-Gör-Çek” başlıklı kısa film projesi yarışmasında dereceye giren öğrencileri ödüllerine kavuştu.

Ödül törenine Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Mürsel Sabancı da katıldı. Törenin ardından yarışmaya katılan tüm filmlerin halka açık gösterimleri yapıldı.