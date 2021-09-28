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Ofise dönüş şıklığı

Türkiye’nin global moda markası DeFacto, normalleşme döneminin başlaması ve ofislere dönüşün artmasıyla birlikte ‘Back To Office Koleksiyonu’nu oluşturdu.

Kültür Sanat 28.09.2021, 11:00
Ofise dönüş şıklığı

Türkiye’nin global moda markası DeFacto, normalleşme döneminin başlaması ve ofislere dönüşün artmasıyla birlikte ‘Back To Office Koleksiyonu’nu oluşturdu.

DeFacto, ofislere dönüşün arttığı bugünler için çok özel bir koleksiyon hazırladı. Global moda markası, ofis stiline şıklık katacak kaliteli ürünleri ulaşılabilir fiyatlarıyla moda severlerle buluşturuyor.

Ceketten pantolona, yelekten aksesuara geniş ürün yelpazesi ile hazırlanan koleksiyon, smart casual parçalarıyla yoğun iş temposuna renk katıyor. Ofis şıklığının vazgeçilmezlerinden blazer ceketler bu sezonda da koleksiyonun gözde parçaları arasında yer alıyor., Resmi iş toplantılarında ise ikili takımlar ön plana çıkıyor. Çabasız şıklığın rengi siyahın ağırlıklı olduğu koleksiyonda camel, gri, yeşil ve krem tonları da yer alıyor.

DeFacto Back to Office ürünlerine markanın internet adresinden, mobil uygulamasından ve tüm mağazalarından ulaşılabiliyor.

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