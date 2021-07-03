Off-Road tutkunları antik kenti inceledi

Road festivali için Türkiye’nin dört bir yanında Off-Road tutkunları Düzce’ye geldi. Festivale katılım sağlayan tutkunlar, Batı Karadeniz’in tek antik kentine giderek incelemelerde bulundu.

Düzce’nin Çilimli ilçesinde 3 gün boyunca devam edecek olan Off-Road festivali başladı. Türkiye’nin dört bir yanından arazi araçları ile festivale katılanlar için Düzce’de çeşitli programlar düzenledi. Düzce Belediyesi’nin destekleri ile Off-Road tutkunları, Batı Karadeniz’in tek antik kentini ziyaret etti. Düzce Safari Offroad Kulübü yöneticilerinden Didem Albayrak, festival kapsamında Düzce’yi misafirlere gezdirmek istediklerini belirterek, “Gerçekleşecek olan Off-Road etkinliği öncesinde gelen misafirlerimizi ağırlamak, Düzce’nin güzelliklerini, turizm varlıklarını karşılaştırmak onlarla bunları tanıştırmak adına buraya geldik. Sadece bir etkinlik olarak kalsın istemedik. Çünkü Düzce’nin bu güzelliklerini kimse bilmiyordu. Bu nedenle şimdi Konuralp bölgesindeyiz. Şelalelerimizi gezeceğiz. Çocuklarımız ailelerimiz hep beraber keyifli vakitler geçireceğiz. Misafirlerimiz, Zonguldak, Kahramanmaraş, Bursa gibi şehirlerden geldiler. Aslına bakarsak Türkiye’nin her yerinden gelen insanımız var. Öncelikle buraya doğa aşkı ile geliyorlar. Misafirlerimiz Düzce’nin güzelliklerini görmek istediler. Bizde onlara ön ayak olmak istedik. Düzce Belediyesi’nin de katkıları ile bunu gerçekleştirdik. Aslında Batı Karadeniz’in en güzel yerleri buralarda” ifadelerini kullandı.

Bartın’dan gelerek festivale katılan Adem Yalçınkaya, antik kente ilk defa geldiklerini ve bir daha geleceklerini belirtti. Yalçınkaya, “Bu şekilde kazı alanı beklemiyordum. İlk defa gördüm çok güzel. Daha da kazdıkça aşağılarda yeni alanlar var dediler. Bekleyip göreceğiz. Bir daha geliriz. Yakınız buraya” şeklinde konuştu.

Festivale katılanlara Düzce Belediyesi tarafından etli nohutlu Konuralp pirincinden pilav ikram edilirken, katılımcılar daha sonra Konuralp Müzesi, Aydınpınar ve Güzeldere Şelaleleri’ni ziyaret etti.