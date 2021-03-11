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Ödüllü yapımlar Mart ayında da TV+’ta

Televizyon platformu TV+’ta geçen ay en fazla izlenen yapımlar arasında ‘Deli ve Dahi’, ‘Escape Plan 3’, ‘I Feel Pretty’, ‘Fearless’ ve ‘Sofra Sırları’ yer aldı. Dünyada büyük ilgiyle takip edilen yapımları Türkiye’de gösterime sokan TV+, Mart ayında da onlarca dizi, film ve belgeseli seyirciyle buluşturacak.

Kültür Sanat 11.03.2021, 12:18
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Ödüllü yapımlar Mart ayında da TV+’ta

Televizyon platformu TV+’ta geçen ay en fazla izlenen yapımlar arasında ‘Deli ve Dahi’, ‘Escape Plan 3’, ‘I Feel Pretty’, ‘Fearless’ ve ‘Sofra Sırları’ yer aldı. Dünyada büyük ilgiyle takip edilen yapımları Türkiye’de gösterime sokan TV+, Mart ayında da onlarca dizi, film ve belgeseli seyirciyle buluşturacak.

Televizyon platformu TV+, Şubat ayında da diziden filme, spordan belgesel ve çocuk kanallarına kadar zengin yapımlarla izleyicilerin tercihi oldu. Şubat ayında TV+’ı en fazla izleyen şehir İstanbul olurken İstanbul’u; İzmir, Ankara, Adana, Bursa, Antalya, Gaziantep, Mersin, Diyarbakır ve Kayseri takip etti.

Şubat ayında TV+’ta en çok izlenen yapımlar arasında; Oxford İngilizce Sözlüğü’nün oluşturulmasının gerçek hikayesini konu alan ‘Deli ve Dahi’, kaçamadığı hiçbir hapishane olmayan güvenlik uzmanı Ray Breslin’in maceralarını anlatan ‘Escape Plan 3’, hayatından memnun olmayan bir kadının başına aldığı darbe sonrasında değişen yaşantısını işleyen ‘I Feel Pretty’ oldu. Ayrıca aldığı zor davalarla bilinen avukat Emma Bonville’in son davasındaki zorlu süreçleri konu edinen ‘Fearless’ ve hayatını sadece evine ve kocasına adamış bir ev hanımı olarak görünen Neslihan’ın, eşiyle ilgili bazı gerçekleri öğrenmesiyle gelişen olayları anlatan ‘Sofra Sırları’ filmi de en çok izlenenler arasında yer aldı.

Binlerce dizi ve film yapımıyla izleyicilerin beğenisini kazanan uygulama, Şubat ayında da tüm dünyanın ilgiyle takip ettiği ödüllü yapımları seyircilerle buluşturdu. Kayıp bir kadının katili bulmak için iş ve özel hayatını kaybetmeyi göze alan bir dedektifin yaşantısını konu alan ve En İyi Mini Dizi dalında BAFTA Televizyon Ödülü’ne layık görülen ‘A Confession’, bir anda tüm varlıklarını kaybeden zengin bir ailenin hayatına odaklanan ve geçtiğimiz günlerde düzenlenen 2021 Altın Küre Ödülleri’nde 5 adaylığını, en iyi komedi dizisi dahil 2 ödül ile taçlandıran ‘Schitt’s Creek’in ilk sezonu, İngiltere’de çok başarılı bir sitcom’a imza atan senarist bir çiftin Amerika’dan teklif aldıktan sonraki hayatlarını anlatan Matt LeBlanc’ın başrolde olduğu ‘Episode’un 2. sezonu, yürekleri sızlatan bir başka kayıp hikayesine odaklanan ‘The Missing’in 2. sezonu ve iki üniversiteli yakın kız arkadaşın dahil oldukları arkadaş grubundan sonra sınanan dostluklarını anlatan ‘Clique’in 2. sezonu 26 Şubat’ta yayınlandı.

Mart ayında sadece TV+’ta ekranlarında seyirciyle buluşacak dizilerin arasında ‘Epidodes’ ve ‘Schitt’s Creek’in 3, 4, ve 5. sezonları haricinde hayatını polisliğe adamış genç bir kadının maceralarını anlatan ‘Bancroft’, birbirlerinden farklı hayatlar yaşayan üç kadının kesişen yollarını konu eden ve başrolünde Game of Thrones dizisinden tanıdığımız Carice van Houten’in de yer aldığı Red Light, 1980’lerden kalma çözülmemiş iki çifte cinayetin 2006 yılında yeniden araştırılmaya başlamasını konu alan ‘The Pembrokeshire Murders’ yer alıyor.

İnsanın kaderinin doğanın ve tanrıların acımasız gücü tarafından belirlendiği ilkel bir dünyayı konu alan, tarih, efsane ve devrimle dolu Roma’nın kuruluşunun destansı öyküsünü anlatan ‘Romolus’, kaybolan çocukların ardındaki sırrı araştırdıkça davanın kendisiyle bağlantılı olduğunu keşfeden kadın bir dedektifin hayatını anlatan ‘The Bay’, ünlü isimlerin içine düştüğü krizleri duyurmadan çözmeye çalışan İngiliz merkezli bir PR şirketinin çalışanlarını konu alan Anna Paquin’in başrolde olduğu ‘Flack’in ikinci sezonu da Mart ayında sadece TV+’tan izlenebilecek diğer yapımlar arasında yer alıyor.

Çocuklar için 84 çizgi dizi platforma eklendi

Kaliteli yapımları izleyicilerle buluştururken çocukları da unutmayan uygulama, Mart ayında minik izleyicileri için 84 yeni çizgi diziyi kataloğuna ekledi. Sevimli tek boynuzlu bir at, eski bir cadı ve ürkütücü bir hayalet ile arkadaş olan Dorg isimli çocuğun maceralarını konu alan ‘Dorg Van Dango’, Sanjay adlı 12 yaşındaki bir çocuğun ailesi ile yaşadığı komik anılara odaklanan Nickelodeon yapımı ‘Sanjay & Craig’, Disney XD’nin dördüncü orijinal dizisi olan ve dünyanın en büyük korkusuzu olmayı hedefleyen bir çocuğu konu alan ‘Kick Buttowski’, köpek kardeşlerin maceralarını anlatan Disney yapımı ‘Puppy Dog Pals’ ve Şeytan Diyarı’nda kısılmış ve kötülükle mücadele eden 14 yaşındaki genç bir kızın yaşadıklarını anlatan ‘The Owl House’ platforma eklenen yapımlar arasında bulunuyor.
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