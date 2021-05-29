Osmangazi Belediyesi’nin klasik batı müziğini Anadolu insanına sevdirmek amacıyla bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Oda Müziği Festivali, sanatseverlere keyifli bir hafta yaşattı. Müziğin kültürel zenginliğinin sergilendiği konserlerde, birbirinden değerli virtüözler sahne aldı.

Sosyal ve kültürel alanda önemli çalışmalara imza atan Osmangazi Belediyesi’nin Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı işbirliğiyle düzenlediği 3’ncü Oda Müziği Festivali, büyük ses getirdi. Pandemi nedeniyle belediyenin sosyal medya hesaplarından yayınlanan festivalin açılış konseri, oda müziğine yeni bir soluk getiren Hexıs Trıo grubuyla gerçekleşti. Trıole, Vıta Quartet, Ulucan-Yaşar-Birol Yakar Trio ve Uludağ Duo’nun sırayla sahne aldığı konserlere vatandaşlar sosyal medya üzerinden yoğun ilgi gösterdi.

Festivalin kapanışı ise kariyerlerinin başında Brüksel Kraliyet Akademisi’nde verdiği konserle adından söz ettiren Semplıce Quartet ile taçlandı. Oda Müziği Festivali sayesinde klasik batı müziğine ilginin arttığını belirten sanatçılar, desteklerinden dolayı Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a teşekkür etti. Başkan Dündar ise sanatçıları tebrik ederek, organizasyonun gelecek yıllarda devam edeceğini söyledi.