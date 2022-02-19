Nürnberg Türkiye-Almanya Film Festivali başlıyor

Almanya’da bu yıl 26’ncı kez düzenlenecek olan Türkiye-Almanya Festivali, Tafelhalle’de 11 Mart tarihinde gerçekleştirilecek gala ile başlayacak.

Almanya’daki en köklü Türk film festivali olan ve iki ülke arasındaki en önemli sinema etkinliklerinden biri olarak kabul edilen Nürnberg Türkiye-Almanya Festivali’nde bu sene onur ödülleri, Claudia Tronnier (ARTE Sinema ve Televizyon Filmleri Genel Başkanı), Perihan Savaş ve Ahmet Boyacıoğlu‘na (Uluslararası Altın Portakal Antalya Film Festivali, Gezici Film Festivali Sanat Yönetmeni) verilecek. Bergen filmiyle açılışı gerçekleşecek olan Festivalin galasına, Bergen filminin yapımcısı Mine Şengöz, Bergen filminin oyuncuları Farah Zeynep Abdullah, Erdal Beşikcioğlu, Nergiz Öztürk ve Tilbe Saran katılacak. Festivale, Nürnberg Anakent Belediye Başkanı Marcus König, Nürnberg ikinci Belediye Başkanı Prof. Dr. Julia Lehner ve Uluslararası Film Eleştirmenleri Federasyonu (FIPRESCI) Genel Sekreteri Klaus Eder ile birlikte çok sayıda davetli katılacak.

Festival, iki ülke arasında kültürler arası dayanışmayı pekiştiriyor

Türkiye-Almanya Film Festivali’yle ilgili İnter Forum Derneği Genel Başkanı Adil Kaya, “Geçtiğimiz yıl Covid-19 salgını nedeniyle gecikmeli başlayan Film Festivali, bu yıl 11-20 Mart tarihleri arasında yapılacak. 1992 yılında Türkiye Sinema Günleri adı altında başlayan Türkiye-Almanya Film Festivali’nin bu yıl 26’ncısı gerçekleşecek. İki ülke sinemasını konu alan filmlerin gösterildiği Türkiye-Almanya Film Festivali, kültürlerarası iletişimi sinema sanatı bağlamında sürekli kılan tek film festivali” dedi.

Film Festival Yönetmeni Ayten Akyıldız ise, “Almanya’nın önde gelen festivallerden biri sayılan Türkiye-Almanya Film Festivali, iki ülke sinema sanatı arasında kültürlerarası birlikteliğe ve dayanışmaya hizmet etmektedir. Bu nedenle izleyicilere, iki ülke sinemasının güncel örneklerini benzeri olmayan geniş bir yelpazede sunmakta ve bunu yaparken çok önemli toplumsal ve kültürel işlevler yerine getirmektedir‘‘ dedi.

Türkiye-Almanya Film Festivali 20 Mart Pazar günü sona erecek.